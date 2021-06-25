Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: İspanyollar yazdı! Marcelo Saracchi Espanyol'a...

Son dakika spor haberi: İspanyollar yazdı! Marcelo Saracchi Espanyol'a...

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray şampiyon bir kadro kurma planları yaparken, takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Bu isimlerden biri de Sarı-Kırmızılılar'da kiralık olarak forma giyen Marcelo Saracchi. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve kulübü Leipzig'e dönen 23 yaşındaki savunmacı için İspanya basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 01:39
Son dakika spor haberi: İspanyollar yazdı! Marcelo Saracchi Espanyol'a...

Galatasaray'da 1,5 sezon kiralık oynayan ve yeniden takımı Red Bull Leipzig'e dönen Marcelo Saracchi'nin Espanyol ile anlaştığı belirtiliyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Leipzig'de formasını Angelino'ya kaptıran Saracchi'nin yeniden kiralanacağı ve oyuncunun Espanyol ile her konuda anlaştığı belirtiliyor. Bu sezon yeniden La Liga'ya yükselen Espanyol'un ilk transferi olması beklenen Saracchi'nin İspanyol ekibiyle en az 3 aydır görüştüğü SPORT gazetesi tarafından yazıldı.

Uruguaylı sol beke İspanya'dan Real Sociedad ve 2 İtalyan ekibinin daha talip olduğu bilgisi ise aynı gazetede yer aldı.

Marcelo Saracchi Galatasaray'da bu sezon 29 maçta forma giydi ve 2 asistle sezonu tamamladı.

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