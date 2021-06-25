Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Teknik direktörü Fatih Terim ile yoluna devam eden Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 19:33 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 19:36
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor (GS spor haberi)

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah idmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.

Akşamüstü gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanına ise ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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