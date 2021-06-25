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Son dakika Galatasaray haberi: Spartak Moskova'dan Luyindama'ya kanca! Transfer görüşmeleri başladı

Son dakika spor haberi... Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas çalışmalarına hummalı bir şekilde başlarken, ilk iş olarak tecrübeli teknik adam Fatih Terim'i takımın başına tekrar getirmişti. Burak Elmas yönetiminin önüne gelen ilk güzel haber ise Luyindama'dan oldu. Kongolu oyuncu için Galatasaray, Spartak Moskova ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberi: Spartak Moskova'dan Luyindama'ya kanca! Transfer görüşmeleri başladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak bazı isimler için de temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın Kongolu savunmacısı Luyindama'ya Rusya'dan talip çıktı.

Rusların ilk etapta 4 milyon euro önerdiği ama Galatasaray'ın bu rakamı az bulduğu ifade edildi. Ancak sözleşmesinin son yılında Luyindama için ya yeni sözleşme ya da satış opsiyonunu devreye sokmak zorunda olan Cimbom'un fiyatta düşebileceği de belirtiliyor.

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