Son dakika Galatasaray haberi: Spartak Moskova'dan Luyindama'ya kanca! Transfer görüşmeleri başladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak bazı isimler için de temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın Kongolu savunmacısı Luyindama'ya Rusya'dan talip çıktı.

Rusların ilk etapta 4 milyon euro önerdiği ama Galatasaray'ın bu rakamı az bulduğu ifade edildi. Ancak sözleşmesinin son yılında Luyindama için ya yeni sözleşme ya da satış opsiyonunu devreye sokmak zorunda olan Cimbom'un fiyatta düşebileceği de belirtiliyor.