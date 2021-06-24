Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Andriy Yarmolenko hamlesi! Son karar Fatih Terim'in

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Andriy Yarmolenko hamlesi! Son karar Fatih Terim'in

Galatasaray'daki başkanlık koltuğuna Burak Elmas'ın getirilmesi ve Fatih Terim'le ola devam edilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezon öncesi ilk olarak Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, hücum hattına da flaş bir takviye yaparak hem taraftarını heyecanlandırmak hem de bu bölgedeki eksikliği gidermek istiyor. Çiçeği burnunda başkan Burak Elmas, EURO 2020'de son 16'ya kalan Ukrayna'nın forveti Andriy Yarmolenko için görüşmelere başlarken, son kararı ise teknik direktör Fatih Terim'in vereceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Andriy Yarmolenko hamlesi! Son karar Fatih Terim'in

Galatasaray Başkanı Burak Elmas başkan seçilmeden önce takıma kazandıracağı futbolcuları belirlemişti. Çiçeği burnunda başkan Burak Elmas, göreve hızlı başladı ve transferin startını verdi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Andriy Yarmolenko hamlesi! Son karar Fatih Terim'in

Takvim'in haberine göre; Elmas, Ukrayna Milli Takımı'nın yıldızı Andriy Yarmolenko ile dirsek teması kurdu. Elmas'ın Yarmolenko'yu Fatih Terim'e sunduğu ve tecrübeli hocadan gelecek cevaba göre hareket edeceği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Andriy Yarmolenko hamlesi! Son karar Fatih Terim'in

WEST HAM YOLU GÖSTERDİ!

West Ham United ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. İngiliz ekibi Yarmolenko'nun yüksek maaşı nedeniyle ayrılmasına sıcak bakıyor. Yarmolenko milli takımda 97 maçta 42 gol attı.

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