Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Andriy Yarmolenko hamlesi! Son karar Fatih Terim'in

Takvim'in haberine göre; Elmas, Ukrayna Milli Takımı'nın yıldızı Andriy Yarmolenko ile dirsek teması kurdu. Elmas'ın Yarmolenko'yu Fatih Terim'e sunduğu ve tecrübeli hocadan gelecek cevaba göre hareket edeceği öğrenildi.