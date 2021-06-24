Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu resti! (GS spor haberi)

Galatasaray yönetimi, transfere hızlı bir giriş yaptı. Öncelikle Onyekuru için Monaco, Halil Dervişoğlu için de Brentford ile temas kuruldu.

Sportif Direktör Paul Mitchell'a, "Onyekuru'yu istiyoruz. Ancak belirlenen 4.35 milyon euro çok fazla. Oyuncu bizden başka takımda oynamak istemiyor, indirim bekliyoruz" denildi.



