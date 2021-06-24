Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu resti! (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu resti! (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfere hızlı bir giriş yapan sarı kırmızılı takım öncelikle Onyekuru için Monaco, Halil Dervişoğlu için de Brentford ile temas kurdu. İki kulübe de oyuncuların transferi için rest çekildi. İşte tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu resti! (GS spor haberi)

Galatasaray yönetimi, transfere hızlı bir giriş yaptı. Öncelikle Onyekuru için Monaco, Halil Dervişoğlu için de Brentford ile temas kuruldu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu resti! (GS spor haberi)

Sportif Direktör Paul Mitchell'a, "Onyekuru'yu istiyoruz. Ancak belirlenen 4.35 milyon euro çok fazla. Oyuncu bizden başka takımda oynamak istemiyor, indirim bekliyoruz" denildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu resti! (GS spor haberi)

Halil için de Brentford'un futbol direktörü Rasmus Ankerse'le görüşüldü. İngiliz ekibine de "8 milyon euro'yu verecek takım varsa buyurun. 3 milyon euro'ya aldığınız oyuncu, sizde kalırsa bu rakamı bulamaz. Ama bizimle bulabilir. Daha ilk yılında Euro 2020'ye gitti" mesajı verildi. Şimdi iki kulüpten gelecek yanıt bekleniyor.

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