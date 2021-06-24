Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Cezayirli kanat! Feghouli'nin yerine Adam Ounas... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Cezayirli kanat! Feghouli'nin yerine Adam Ounas... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni başkanı Burak Elmas'ı seçen ve teknik direktörü Fatih Terim ile yoluna devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor... Sofiane Feghouli’yi göndermeye hazırlanan sarı kırmızılılar yerine yine bir Cezayirli alacak. Aslan,  Feghouli'in yerine almak istediği Adam Ounas için görüşmelere başladı. İşte anlaşma detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Cezayirli kanat! Feghouli'nin yerine Adam Ounas... (GS spor haberi)

Geçen sezon Sofiane Feghouli'nin performansından memnun kalmayan Galatasaray sağ kanada aradığı ismi İtalya'da buldu: Adam Ounas. Feghouli'nin vatandaşı olan Ounas'ın kulübü Napoli ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Cezayirli kanat! Feghouli'nin yerine Adam Ounas... (GS spor haberi)

Geride kalan sezonu Crotone'de kiralık olarak tamamlayan 24 yaşındaki futbolcu, Serie A'da 22 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Sol ayağını iyi kullanan ve sağ açıkta oynayan Cezayirli oyuncuyu sarıkırmızılılar transfer listesinde üst sıralara yazdı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Cezayirli kanat! Feghouli'nin yerine Adam Ounas... (GS spor haberi)

PARA KAZANMAK İSTİYOR

Napoli ile temas kurmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Ounas için tüm şartları zorlayacak. Fransa pasaportuna da sahip Adam Ounas ayrıca Cezayir Milli Takımı'nda görev yapıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Cezayirli kanat! Feghouli'nin yerine Adam Ounas... (GS spor haberi)

Napoli 4 sene önce 12 milyon euro bonservis ödediği Ounas'ı Nice, Cagliari ve Cratone'ye kiralık yolladı. Bir yıl sözleşmesi kalan futbolcuyu bedelsiz göndermek istemeyen İtalyanların, Galatasaray ile ortak bir noktada buluşması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Cezayirli kanat! Feghouli'nin yerine Adam Ounas... (GS spor haberi)

İKİ SEZON KALDI

Bordeaux altyapısından yetişen Adam Ounas, Napoli'de iki sezon oynadıktan sonra önce Nice, ardından Cagliari ve olarak da Crotone kiraladı. Napoli, bu yaz transfer döneminde oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Cezayirli kanat! Feghouli'nin yerine Adam Ounas... (GS spor haberi)

144 MAÇTA 24 GOL, 16 ASİST

Kariyeri boyunca 144 maça çıkan Cezayirli yıldız, 24 gol, 16 asiste imza attı ve sağ kanatta skorer bir kimlik ortaya koydu.

SON DAKİKA