Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Cezayirli kanat! Feghouli'nin yerine Adam Ounas... (GS spor haberi)

Geçen sezon Sofiane Feghouli 'nin performansından memnun kalmayan Galatasaray sağ kanada aradığı ismi İtalya'da buldu: Adam Ounas . Feghouli'nin vatandaşı olan Ounas'ın kulübü Napoli ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Geride kalan sezonu Crotone'de kiralık olarak tamamlayan 24 yaşındaki futbolcu, Serie A'da 22 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Sol ayağını iyi kullanan ve sağ açıkta oynayan Cezayirli oyuncuyu sarıkırmızılılar transfer listesinde üst sıralara yazdı.

PARA KAZANMAK İSTİYOR



Napoli ile temas kurmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Ounas için tüm şartları zorlayacak. Fransa pasaportuna da sahip Adam Ounas ayrıca Cezayir Milli Takımı'nda görev yapıyor.