Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Cezayirli kanat! Feghouli'nin yerine Adam Ounas... (GS spor haberi)

Geçen sezon Sofiane Feghouli'nin performansından memnun kalmayan Galatasaray sağ kanada aradığı ismi İtalya'da buldu: Adam Ounas. Feghouli'nin vatandaşı olan Ounas'ın kulübü Napoli ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Geçen sezon Sofiane Feghouli'nin performansından memnun kalmayan Galatasaray sağ kanada aradığı ismi İtalya'da buldu: Adam Ounas. Feghouli'nin vatandaşı olan Ounas'ın kulübü Napoli ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Geride kalan sezonu Crotone'de kiralık olarak tamamlayan 24 yaşındaki futbolcu, Serie A'da 22 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Sol ayağını iyi kullanan ve sağ açıkta oynayan Cezayirli oyuncuyu sarıkırmızılılar transfer listesinde üst sıralara yazdı.
PARA KAZANMAK İSTİYOR
Napoli ile temas kurmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Ounas için tüm şartları zorlayacak. Fransa pasaportuna da sahip Adam Ounas ayrıca Cezayir Milli Takımı'nda görev yapıyor.
Napoli 4 sene önce 12 milyon euro bonservis ödediği Ounas'ı Nice, Cagliari ve Cratone'ye kiralık yolladı. Bir yıl sözleşmesi kalan futbolcuyu bedelsiz göndermek istemeyen İtalyanların, Galatasaray ile ortak bir noktada buluşması bekleniyor.
İKİ SEZON KALDI
Bordeaux altyapısından yetişen Adam Ounas, Napoli'de iki sezon oynadıktan sonra önce Nice, ardından Cagliari ve olarak da Crotone kiraladı. Napoli, bu yaz transfer döneminde oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi planlıyor.
144 MAÇTA 24 GOL, 16 ASİST
Kariyeri boyunca 144 maça çıkan Cezayirli yıldız, 24 gol, 16 asiste imza attı ve sağ kanatta skorer bir kimlik ortaya koydu.