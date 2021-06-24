Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer yarışı! Halil Akbunar, Kaan Ayhan ve Gedson Fernandes...

Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferleriyle sezonu kapatan Beşiktaş ile ligi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi transferde karşı karşıya geldi. Yeni Asır'ın haberine göre, Süper Lig'in iki devi, Göztepe'den Halil Akbunar, Sassuolo'dan Kaan Ayhan ile Benfica'dan Gedson Fernandes'i kadroya katmak için savaş veriyor.





HALİL AKBUNAR'DA BEŞİKTAŞ ÖNDE!

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşılması üzerine transfere yönelen siyah-beyazlıların İzmir ekibi Göztepe ile sözleşmesi süren Halil Akbunar'ın transferinde bir adım önde olduğu kaydedildi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Kara Kartal'ın bu transferi kısa sürede bitirmek istediği açıklandı. 27 yaşındaki Halil Akbunar geçen sezon Göztepe'de 40 maçta forma giyerek ligin en istikrarlı oyuncusu oldu.



KAAN AYHAN'DAN TERİM'E TRANSFER SÖZÜ!

İki takımın da ısrarla istediği Kaan Ayhan için de girişimler hızlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in İtalyan ekibinde forma giyen milli oyuncuyla görüştüğü ve söz aldığı ifade edildi.





GEDSON SAVAŞI KIZIŞTI!

Geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibi Benfica'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve iyi bir performans gösteren Gedson Fernandes'in alınması için Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın şart koştuğu belirtildi. Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim'in de yeni başkan Burak Elmas'tan bu transferi bitirmesini istedi.



