Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin sağlık kontrolünden geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi ön 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda tatilden dönen futbolcular sağlık kontrollerinden geçiyor. Cimbom'da son olarak Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin sağlık kontrolünden geçti.
Mısır Milli Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları kadrosunda yer alan Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı kulübün girişimleri sonrasında kadrodan çıkarıldı ve çalışmalara katılmak için İstanbul'a geldi.
💊 Futbol Takımı oyuncularımızdan Mostafa Mohamed, Sofiane Feghouli ve DeAndre Yedlin sponsor hastanemiz @livhospital Vadistanbul'da sağlık kontrolünden geçtiler. ✅ pic.twitter.com/RfN1FDDfHK— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 24, 2021