Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin sağlık kontrolünden geçti

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin sağlık kontrolünden geçti

PSV maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da izinden dönen futbolcular sağlık kontrollerinden geçmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 19:56 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 20:03
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin sağlık kontrolünden geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi ön 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda tatilden dönen futbolcular sağlık kontrollerinden geçiyor. Cimbom'da son olarak Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin sağlık kontrolünden geçti.

Mısır Milli Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları kadrosunda yer alan Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı kulübün girişimleri sonrasında kadrodan çıkarıldı ve çalışmalara katılmak için İstanbul'a geldi.

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