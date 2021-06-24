Son dakika GS spor haberi: Galatasaray'daki sözleşmesi biten Etebo'dan dikkat çeken hamle!

Galatasaray'ın İngiltere ekibi Stoke City'den kiraladığı Etebo'nun sözleşmesi sona erdi. Kontratının bitmesinin ardından takımdan ayrılan Nijeryalı futbolcudan dikkat çeken bir hamle geldi. Yeni sezona bireysel olarak hazırlanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, spor salonunda sarı kırmızılı takım ekipmanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.





Stoke City ile olan sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Etebo'nun Süper Lig'den talipleri bulunuyor. Nijeryalı futbolcu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 24 maçta görev aldı. Bu maçlarda gol ve asist katkısı veremedi.



