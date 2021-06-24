Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ezgjan Alioski %50! Olmazsa alternatifi Bernardo (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ezgjan Alioski %50! Olmazsa alternatifi Bernardo (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, uzun süredir ısrarla istediği Ezgjan Alioski'nin transferini bitirmek istiyor. Yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağının "Yüzde 50-50" olduğunu belirtilen Alioski'nin alternafi de hazır. İşte Aslan'ın B planı ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ezgjan Alioski %50! Olmazsa alternatifi Bernardo (GS spor haberi)

Leeds United'ın eski futbolcusu, yorumu Noel Whelan, Galatasaray'ın uzun süredir ısrarla istediği Ezgjan Alioski'nin, yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağının "Yüzde 50-50" olduğunu söyledi. Football Insider'a konuşan Whelan, "Masada onun için Galatasaray da var. Bu nedenle tüm kartları elinde tutuyor. Ne olacağını zaman gösterecek" dedi.

ALTERNATİFİ HAZIR

Galatasaray, uzun zamandır Ezgjan Alioski'nin transferini bitirmeye çalışıyor. Ancak Kuzey Makedon oyuncunun Leeds'de kalma ihtimaline karşılık B planı da hazır. Alioski gelmek istemezse hemen Brighton'tan Bernardo için temasa geçilecek. 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Graham Potter'ın sistemine adapte olamadığı için artık gözden çıkarıldı.

Bernardo - Oyuncu profili 20/21 | Transfermarkt

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