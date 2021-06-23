Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Ryan Donk'un yerine Kaan Ayhan!

Son dakika transfer haberi: 'da 'un yerine !

Son dakika transfer haberleri... Yeni başkanını seçen Galatasaray, hız kesmeden transfer çalışmalarına yoğunlaştı. 'in 'ya dönmesinin ardından gündemine aldığı isimlerle temaslarını yoğunlaştıran 'da, yeni sezon öncesi getirilen yabancı kuralına takılan 'un alternatifi olarak milli futbolcu 'ı düşünüyor. İşte konuşulan rakamlar ve transferdeki son dakika gelişmeleri... ( transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 08:06
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Ryan Donk'un yerine Kaan Ayhan!

'da, transfer çalışmaları sürerken takımdan gidecek isimler de netleşiyor. Surinamlı futbolcu 'un değişen yabancı kuralı yüzünden sözleşmesini uzatmayan Galatasaray, eski göz ağrılarından 'ı gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Ryan Donk'un yerine Kaan Ayhan!

Sabah'ın haberine göre 'in genç yaşlarda A Milli Takım'a kazandırdığı Kaan, kulübü Sassuolo'dan ayrılma kararı verdi. İtalyan kulübü de geçen yaz 2.5 milyon euro ödediği milli stoperi 2 milyon euro'ya satabileceğini menajerlere bildirdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Ryan Donk'un yerine Kaan Ayhan!

YILLIK 1 MİLYON EURO İSTEDİ

26 yaşındaki oyuncudan "Gelirim" mesajını alan sarı-kırmızılı kulüp, Sassuolo ile pazarlıklara oturmaya hazırlanıyor. İtalya'da net 750 bin euro kazanan Kaan'ın 1 milyon euro istediği öğrenildi. Stoper, ön libero ve sağ bekte oynayabilen futbolcunun transferi gerçekleşirse, Donk'un boşluğu da dolmuş olacak. Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 26 yaşındaki joker oyuncu, faktöründen dolayı Türkiye'de önceliğini 'a verdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Ryan Donk'un yerine Kaan Ayhan!

KAAN AYHAN KİMDİR?

1994'TE Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde dünyaya gelen futbol yaşantısına Almanya'da Schalke 04 II takımı ile başladı. Schalke 04 A takım kadrosuna yükselen Kaan, kiralık olarak Frankfurt'ta oynadı. 2016'da 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Fortuna Düsseldorf takımına transfer olan Ayhan, Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf takımında forma giymeye devam etti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Ryan Donk'un yerine Kaan Ayhan!

Türkiye A Milli Takım formasını da giyen başarılı stoper, anne tarafından Trabzon Maçka, baba tarafından Iğdırlı. 2016'dan bu yana ise Türkiye A Milli Takım kadrosuna dahil olan Ayhan, günümüze kadar toplam 40 kez A milli formayı giydi ve 4 gol atmayı başardı.

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