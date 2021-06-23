Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Ryan Donk'un yerine Kaan Ayhan!

1994'TE Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde dünyaya gelen Kaan Ayhan futbol yaşantısına Almanya'da Schalke 04 II takımı ile başladı. Schalke 04 A takım kadrosuna yükselen Kaan, kiralık olarak Frankfurt'ta oynadı. 2016'da 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Fortuna Düsseldorf takımına transfer olan Ayhan, Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf takımında forma giymeye devam etti.

Türkiye A Milli Takım formasını da giyen başarılı stoper, anne tarafından Trabzon Maçka, baba tarafından Iğdırlı. 2016'dan bu yana ise Türkiye A Milli Takım kadrosuna dahil olan Ayhan, günümüze kadar toplam 40 kez A milli formayı giydi ve 4 gol atmayı başardı.