Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg...

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da, transfer harekatı sürüyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in istediği bölgelere takviye çalışmalarına hemen başladı. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...
BARIŞ ALPER YILMAZ
Gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Trabzonspor'un da ilgilendiği Barış Alper Yılmaz'da sona yaklaştı. Keçiörengücü ile pazarlıklar sürüyor.
HENRY ONYEKURU
Geçtiğimiz sezon Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Henry Onyekuru için harekete geçildi. Ünlü gazeteci Schira, Galatasaray'ın Onyekuru'nun bir yıl daha kiralanması için Monaco'yla temasa geçtiğini ve oyuncunun satın alma opsiyonu üzerinde görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.