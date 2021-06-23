Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da yeni dönem başlıyor. Mustafa Cengiz'in başlanlık dönemi sona erdi ve Burak Elmas başkan seçildi. Fatih Terim'in takımın başına yeniden geçmesiyle transfer harekatı da start aldı. Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden Elmas ve ekibinin gündeminde Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg gibi isimler yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 14:05
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg... | GS haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da, transfer harekatı sürüyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in istediği bölgelere takviye çalışmalarına hemen başladı. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg... | GS haberleri

BARIŞ ALPER YILMAZ

Gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Trabzonspor'un da ilgilendiği Barış Alper Yılmaz'da sona yaklaştı. Keçiörengücü ile pazarlıklar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg... | GS haberleri

HENRY ONYEKURU

Geçtiğimiz sezon Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Henry Onyekuru için harekete geçildi. Ünlü gazeteci Schira, Galatasaray'ın Onyekuru'nun bir yıl daha kiralanması için Monaco'yla temasa geçtiğini ve oyuncunun satın alma opsiyonu üzerinde görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg... | GS haberleri

GEDSON FERNANDES

Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralanan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes için Benfica ile temasa geçti. Transfer için Fatih Terim Rui Costa ile bizzat temasa geçti.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg... | GS haberleri

HIDEMASA MORITA

Record gazetesi, Galatasaray'ın Hidemasa Morita için harekete geçtiğini yazdı. Gazete; "Galatasaray, Japon ön libero Morita ile ilgileniyor." ifadelerine yer verdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg... | GS haberleri

PATRICK BERG

Bodø/Glimt forması giyen Patrick Berg için sarı kırmızılı ekip yeniden devreye girdi. Galatasaray, Berg için Norveç ekibine satın alma zorunlu kiralık sözleşme teklif edecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg... | GS haberleri

FLORENTINO LUIS

Geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes için girişimler devam ederken, Rui Costa'nın daha önce de önerdiği Florentino Luis için girişimler başladı. Luis, bu sezon toplamda 11 karşılaşmada forma giydi ve 262 dakika sahada kaldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg... | GS haberleri

PAULINHO

Bir dönem Barcelona forması giyen Paulinho, Galatasaray'ın gündemindeki yerini koruyor. İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan haberde sarı-kırmızılıların transfer gündemine yer aldığı 32 yaşındaki futbolcu, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Paulinho, Patrick Berg... | GS haberleri

XERDAN SHAQIRI

Yeni başkan Burak Elmas ilk bombasını patlatmak için hazırlıklarını sürdürüyor. İsviçreli yıldız Shaqiri için menajeriyle ilk temaslar kuruldu. Lazio, Roma ve Sevilla futbolcuyla yakından ilgileniyor.

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