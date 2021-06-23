Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerine oturdu! Transferde ilk hedef Xherdan Shaqiri

Galatasaray'da taşlar yerine oturdu. Yönetim ve teknik heyetin belirlenmesinin ardından şimdi gözler transfere çevrildi. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarı için güçlü ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Başkan Burak Elmas'ın listesindeki bir numaralı ismin Xherdan Shaqiri olduğu öğrenildi.