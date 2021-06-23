Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerine oturdu! Transferde ilk hedef Xherdan Shaqiri

Galatasaray'da taşlar yerine oturdu. Yönetim ve teknik heyetin belirlenmesinin ardından şimdi gözler transfere çevrildi. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarı için güçlü ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Başkan Burak Elmas'ın listesindeki bir numaralı ismin Xherdan Shaqiri olduğu öğrenildi.
Türkiye ile İsviçre arasındaki milli maçta oynadığı etkili futbol ve attığı 2 golle yıldızlaşan futbolcunun, kadroya katılması için ilk somut adım da atıldı.
RAKİPLER GÜÇLÜ
Shaqiri'nin menajeriyle temas kuruldu, şartları soruldu. Gelecek yanıta göre 29 yaşındaki oyuncu için Liverpool ile görüşülecek. Öte yandan İsviçre'nin Blick gazetesi de Shaqiri'nin yine transferin gözdeleri arasına girdiğini yazdı.