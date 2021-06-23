Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerine oturdu! Transferde ilk hedef Xherdan Shaqiri

Son dakika spor haberi: 'da taşlar yerine oturdu! Transferde ilk hedef

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden 'da gerçekleşen başkanlık seçimi sonucu Galatasaray'ın 38. Başkanı olan ilk iş olarak 'i tekrar takımın başına getirmiş ve büyük bir belirsizlik ortadan kalkmıştı. Bu hamle sonrası transfer daha somut adımlar atmak için girişimleri hızlandıran sarı-kırmızılılarda mazbatasını alan yeni başkan transfer için kolları sıvarken İsviçreli yıldızı gündemine aldı. 'de oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacak. Galatasaray'da gündeme gelen bir başka isim de Paulinho oldu. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 06:57
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerine oturdu! Transferde ilk hedef Xherdan Shaqiri

'da taşlar yerine oturdu. Yönetim ve teknik heyetin belirlenmesinin ardından şimdi gözler transfere çevrildi. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarı için güçlü ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Başkan 'ın listesindeki bir numaralı ismin olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerine oturdu! Transferde ilk hedef Xherdan Shaqiri

Türkiye ile arasındaki milli maçta oynadığı etkili futbol ve attığı 2 golle yıldızlaşan futbolcunun, kadroya katılması için ilk somut adım da atıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerine oturdu! Transferde ilk hedef Xherdan Shaqiri

RAKİPLER GÜÇLÜ
Shaqiri'nin menajeriyle temas kuruldu, şartları soruldu. Gelecek yanıta göre 29 yaşındaki oyuncu için Liverpool ile görüşülecek. Öte yandan 'nin Blick gazetesi de Shaqiri'nin yine transferin gözdeleri arasına girdiğini yazdı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerine oturdu! Transferde ilk hedef Xherdan Shaqiri

Lazio, Roma ve Sevilla'nın da Shaqiri'yi yakından izlediği belirtilirken, oyuncunun adının 'la da anıldığına yer verildi. Yeterince şans bulamaması nedeniyle Liverpool'dan ayrılabileceği de belirtildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerine oturdu! Transferde ilk hedef Xherdan Shaqiri

Basel, Bayern, Inter ve Stoke formaları giyen 'nin Liverpool ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. G.Saray satın alma opsiyonu ile birlikte öncelikle yıldız oyuncuyu kiralamak istiyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taşlar yerine oturdu! Transferde ilk hedef Xherdan Shaqiri

PAULINHO DA GÜNDEMDE

Çin ekibi Guangzhou'nin sözleşmesini feshettiği Paulinho da 'ın gündemine girdi. Mundo Deportivo'nun haberine göre, Brezilyalı 10 numarayı Atletico Madrid, Flamengo ve Galatasaray transfer etmek için yarışıyor. Brezilya ve Avrupa'nın bazı önemli takımlarından da teklifler alan 32 yaşındaki yıldızın, hepsini değerlendirdikten sonra bir seçim yapacak.

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