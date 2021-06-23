Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Mostafa Mohamed PSV maçında oynayacak mı? Resmi açıklama geldi

Son dakika haberleri | Mostafa Mohamed maçında oynayacak mı? Resmi açıklama geldi

'de geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan , ülkemizi 'nde temsil etmeye hak kazanmıştı. 'ne 2. ön eleme turundan itibaren katılacak olan , devi ile eşleşti. 20-21 Temmuz tarihlerinde oynanacak ilk maç öncesi Mostafa Mohamed'in durumu merak ediliyordu. 'ın Olimpiyat takımına davet edilen golcü futbolcu için resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 10:28
Son dakika GS haberleri | Mostafa Mohamed PSV maçında oynayacak mı? Resmi açıklama geldi

'de geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan , ülkemizi 'nde temsil etmeye hak kazanmıştı. 'ne 2. ön eleme turundan itibaren katılacak olan , devi ile eşleşti.

20-21 Temmuz tarihlerinde oynanacak ilk maç öncesi Mostafa Mohamed'in durumu merak ediliyordu. 'ın Olimpiyat takımına davet edilen golcü futbolcu için resmi açıklama geldi.

"GALATASARAY'IN ELİNDE"

Mısır Teknik Direktörü , Mohamed konusuyla ilgili açıklama yaptı. 'de yer alan habere göre Gharib, "Mohamed, Olimpiyatlar'da oynamak istiyor ama her şey 'ın elinde. Kararı yeni yönetim verecek." dedi.

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