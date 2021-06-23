Son dakika GS haberleri | Mostafa Mohamed PSV maçında oynayacak mı? Resmi açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasara, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanmıştı. Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan itibaren katılacak olan Aslan, Hollanda devi PSV ile eşleşti.

20-21 Temmuz tarihlerinde oynanacak ilk maç öncesi Mostafa Mohamed'in durumu merak ediliyordu. Mısır'ın Olimpiyat takımına davet edilen golcü futbolcu için resmi açıklama geldi.

"GALATASARAY'IN ELİNDE"

Mısır Teknik Direktörü Gharib, Mohamed konusuyla ilgili açıklama yaptı. Takvim'de yer alan habere göre Gharib, "Mohamed, Olimpiyatlar'da oynamak istiyor ama her şey Galatasaray'ın elinde. Kararı yeni yönetim verecek." dedi.