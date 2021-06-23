Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı!

Galatasaray'da görev dağılımı gerçekleşti. Burak Elmas yönetiminde yer alan Işıtan Gün, Futboldan Sorumlu Yönetici olurken, Avukat Rezan Epözdemir de Hukuktan Sorumlu Yönetici oldu. Galatasaray'ın 2. Başkanı ise Polat Bengiserp oldu.
İŞTE YENİ GÖREV DAĞILIMI!
Polat Bengiserp 2. Başkan, Remzi Sanver ve Bikem Kanık Başkan Yardımcısı olurken Köksal Ünlü Genel Sekreter, Rezap Epözdemir Hukuktan Sorumlu Yönetici, Işıtan Gün Futboldan Sorumlu Yönetici oldu.
Reha Keskin ise Basketboldan Sorumlu Yönetici oldu.