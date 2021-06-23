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Son dakika haberleri | 'da görev dağılımı yapıldı!

'ın yeni başkanı olan , yönetim kurulunda görev dağılımını yaptı. Buna göre Galatasaray'da futbol şube sorumlusu olurken, basketbol sorumlusu ise oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 09:46
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı!

'da görev dağılımı gerçekleşti. yönetiminde yer alan , Futboldan Sorumlu Yönetici olurken, Avukat de Hukuktan Sorumlu Yönetici oldu. Galatasaray'ın 2. Başkanı ise oldu.

İŞTE YENİ GÖREV DAĞILIMI!

Polat Bengiserp 2. Başkan, ve Başkan Yardımcısı olurken Genel Sekreter, Hukuktan Sorumlu Yönetici, Işıtan Gün Futboldan Sorumlu Yönetici oldu.

ise Basketboldan Sorumlu Yönetici oldu.

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