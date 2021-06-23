Galatasaray'da transfer hız kazandı. Sarı Kırmızılılar Benfica'dan Gedson Fernandes ve Florentino Luis'in kiralanması için görüşmelerini sürdürüyor. Fatih Terim'in transfer listesindek 2 yıldız için de girişimler başladı. İşte Galatasaray'daki dev transfer operasyonunun detayları...
TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
Galatasaray'da Fatih Terim, Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından Florya'ya geri döndü ve takımın başında yer aldı. Fatih Terim'in yeniden Florya'ya geri dönmesiyle transfer çalışmaları da hız kazandı.
HAREKETLİ SAATLER YAŞANIYOR
Tecrübeli teknik adamın hazırladığı transfer listesi doğrultusunda yönetim çalışmalarına hız verdi. İç transferde Emre Akbaba ile sözleşme yenilemeye hazırlanan Sarı Kırmızılılarda dış transferde hareketli saatler yaşanıyor.