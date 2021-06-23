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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da transfer bombası patlıyor! ...

'da son dakika transfer haberi... Yeni başkan ile beraber 'i yeniden takımın başına getiren , gelecek sezonun kadro yapılanması doğrultusunda çalışmalarına başladı. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda yapılacak transferlerle beraber, 'nde gruplar ve 'e şampiyonluk hedeflenirken, kadronun da güçlü olması hedefleniyor. Aktarılan bilgilere göre Aslan, transferinde önemli aşama kaydetti. İşte detaylar....

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 10:05 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 10:09
Galatasaray'da 4 transfer bombası birden patlıyor! 2 yıldız beraber gelecek

'da transfer hız kazandı. Sarı Kırmızılılar Benfica'dan ve 'in kiralanması için görüşmelerini sürdürüyor. 'in transfer listesindek 2 yıldız için de girişimler başladı. İşte Galatasaray'daki dev transfer operasyonunun detayları...

Galatasaray'da 4 transfer bombası birden patlıyor! 2 yıldız beraber gelecek

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
'da , 'ın başkan seçilmesinin ardından Florya'ya geri döndü ve takımın başında yer aldı. Fatih Terim'in yeniden Florya'ya geri dönmesiyle transfer çalışmaları da hız kazandı.

Galatasaray'da 4 transfer bombası birden patlıyor! 2 yıldız beraber gelecek

HAREKETLİ SAATLER YAŞANIYOR
Tecrübeli teknik adamın hazırladığı transfer listesi doğrultusunda yönetim çalışmalarına hız verdi. İç transferde Emre Akbaba ile sözleşme yenilemeye hazırlanan Sarı Kırmızılılarda dış transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Galatasaray'da 4 transfer bombası birden patlıyor! 2 yıldız beraber gelecek

GÜNDEMDEKİ İSİM FLORENTINO LUIS
Milliyet'in haberine göre , geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak geçiren için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar, Florentino'yu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.

Galatasaray'da 4 transfer bombası birden patlıyor! 2 yıldız beraber gelecek

GEDSON'LA BİRLİKTE DÜŞÜNÜLÜYOR
Benfica'da genç yaşta forma giyen ve geleceğin büyük yıldızları arasında gösterilen Portekizli ön libero için tüm şartların zorlanacağı iddia edildi. Portekiz basını 'ın 'in dışında 'i de kiralamak istediği aktardı.

Galatasaray'da 4 transfer bombası birden patlıyor! 2 yıldız beraber gelecek

GALATASARAY TEKLİFİNİ İLETTİ
İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde Benfica'nın her iki oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonunu istediği iddia edildi. 'ın iki oyuncuyu da satın alma opsiyonlu kiralamak istediği aktarıldı.

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