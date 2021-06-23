GÜNDEMDEKİ İSİM FLORENTINO LUIS

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak geçiren Florentino Luis için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar, Florentino'yu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.

GEDSON'LA BİRLİKTE DÜŞÜNÜLÜYOR

Benfica'da genç yaşta forma giyen ve geleceğin büyük yıldızları arasında gösterilen Portekizli ön libero için tüm şartların zorlanacağı iddia edildi. Portekiz basını Galatasaray'ın Florentino Luis'in dışında Gedson Fernandes'i de kiralamak istediği aktardı.