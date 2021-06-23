Haberler Galatasaray Işıtan Gün kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yönetimindeki Işıtan Gün'den paylaşım

kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Başkanı 'ın yönetimindeki Işıtan Gün'den paylaşım

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların yeni başkanı 'ın yönetim kurulunda yer alan , Galatasaray taraftarları tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaraylı yönetici Işıtan Gün kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Galatasaraylı yönetici Işıtan Gün sosyal medyada nasıl bir paylaşımda bulundu? İşte Galatasaray Başkanı Burak Elmas tarafından futboldan sorumlu yönetici olarak atanan Işıtan Gün'e dair bilmeniz gerekenler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 11:37
Işıtan Gün kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yönetimindeki Işıtan Gün'den paylaşım

takımı 'ın Başkanı , 1975 yılında dünyaya geldi 'nin ardından 1998 yılında ekonomi bölümünden, 2000 yılında ise 'ta uluslararası finans master bölümünden mezun oldu. 'de proje geliştirme ve proje finansmanı alanlarında çalıştıktan sonra 2006 yılında 'ye dönerek enerji sektöründe yatırımları olan şirketinde yönetici olarak çalıştı.

Işıtan Gün, 2013 yılında 'nde Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden sorumlu İcra Kurulu olarak görev yaptı. Daha sonra kulüpte mali işlerden de sorumlu COO olarak görev aldı. 2016 yılından beri Fortuna Sittard'ın başkanlığı yapıyor.

SOSYAL MEDYA KULLANMAYACAK
'ın genel kurulunda başkan seçilen 'ın ekibinde yer alan Işıtan Gün, seçim sonrası duygularını sosyal medyadan paylaşırken görev süresince sosyal medya kullanmayacağını açıkladı.

Işıtan Gün, "Sosyal medya kullanımının, geniş kitlelere mal olmuş kulüplerde sorumluluk üstlenen Spor yöneticileri, hizmet etmekle yükümlü oldukları camialar ve genel spor iklimi üzerinde olumsuz etkisi olduğuna inanıyorum. Bu nedenle, görev sürem tamamlanıncaya kadar sosyal medya paylaşımlarıma ara verdiğimi duyurmak isterim." dedi.

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