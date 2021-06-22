Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes'in transferini Fatih Terim bitirecek

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim yeniden göreve başlamasıyla transferde devreye girdi. Raporu hazır olan deneyimli çalıştırıcı, listesindeki isimlerin transferinde bizzat harekete geçiyor. Gedson Fernandes'i kadroda tutmanın planlarını yapan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, transferi sonuçlandırmak için başrolü oynayacak.



RUI COSTA İLE GÖRÜŞECEK!

Akşam'ın haberine göre; Fatih Terim, Gedson Fernandes'in 1 sene daha kiralanması için girişimde bulunacak. Tecrübeli çalıştırıcı, Benfica Sportif Direktörü olan eski öğrencisi Rui Costa ile görüşecek.

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralanan Gedson Fernandes, Süper Lig'de 17 maçta 3 asistle oynadı. Genç futbolcu özellikle son haftalarda gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.