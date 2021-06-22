Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes'in transferini Fatih Terim bitirecek

Son dakika spor haberi: 'in transferini bitirecek

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralanan 'in ile olan sözleşmesi sona erdi ve kulübü 'ya geri döndü. Takıma uyum sağlamasının ardından 'deki performansıyla beğeni toplayan Portekizli futbolcu için Galatasaray yeniden devreye girdi. Transferi kiralık olarak bitirmek isteyen 'da teknik direktör düğmeye bastı. Deneyimli çalıştırıcı Gedson için Direktörü olan eski öğrencisi ile görüşecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 12:11
Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes'in transferini Fatih Terim bitirecek

'da teknik direktör yeniden göreve başlamasıyla transferde devreye girdi. Raporu hazır olan deneyimli çalıştırıcı, listesindeki isimlerin transferinde bizzat harekete geçiyor. 'i kadroda tutmanın planlarını yapan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, transferi sonuçlandırmak için başrolü oynayacak.


RUI COSTA İLE GÖRÜŞECEK!
Akşam'ın haberine göre; Fatih Terim, Gedson Fernandes'in 1 sene daha kiralanması için girişimde bulunacak. Tecrübeli çalıştırıcı, Direktörü olan eski öğrencisi ile görüşecek.

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralanan Gedson Fernandes, 'de 17 maçta 3 asistle oynadı. Genç futbolcu özellikle son haftalarda gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

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