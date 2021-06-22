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Son dakika GS transfer haberleri | için girişimlere başladı!

, 'de yönetiminde yeni sezona hazırlanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda scout ekibi, son olarak - maçında 26 yaşındaki ön libero 'yı takip etmiş ve büyük beğeni toplayan oyuncu hakkında rapor hazırlanmıştı. basını da Galatasaray'ın bu girişimini doğruladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 10:49
Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray Hidemasa Morita için girişimlere başladı!

'ın scout'ları yeni yönetim ve için oyuncu aramaya devam ederken 'nda yer almayan 'ın genç oyuncularla çıktığı turunu yakından takip ediyorlardı. Sırbistan'da , ve gibi oyuncular takip edilse de ile oynanan maçta ön libero etkili futboluyla öne çıkmayı başardı. 26 yaşındaki oyuncu bitmek bilmeyen enerjisiyle büyük beğeni topladı.

Ayrıca 'in alt sıra takımlarından 'da oynaması da not edildi. 7 Ocak'ta bedelsiz Portekiz'e giden Morita'nın önceki maçları da mercek altına alınırken hazırlanan raporda, "Tam Galatasaray'a göre" yorumu yapıldı. Morita ve Santa Clara'yla menajerler aracılığıyla bir görüşme yapılacak.

Portekiz'in ünlü gazetesi de, Galatasaray'ın Hidemasa Morita için harekete geçtiğini yazdı. Gazete; "Galatasaray, Japon ön libero Morita ile ilgileniyor. Şimdiden Santa Clara yönetimi ve Japon oyuncunun menajeri ile temasa geçti. Türkler, Japonya ve Sırbistan arasındaki son hazırlık maçında oyuncunun kalitesinden etkilendi" ifadelerini kullandı.

Devre arasında Santa Clara'ya transfer olan ve kısa sürede kendisini gösteren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Morita'nın kulübü ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

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