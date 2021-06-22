Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray Hidemasa Morita için girişimlere başladı!

Galatasaray'ın scout'ları yeni yönetim ve Fatih Terim için oyuncu aramaya devam ederken Avrupa Şampiyonası'nda yer almayan Sırbistan'ın genç oyuncularla çıktığı Uzakdoğu turunu yakından takip ediyorlardı. Sırbistan'da Jovic, Makaric ve Pavlovic gibi oyuncular takip edilse de Japonya ile oynanan maçta ön libero Hidemasa Morita etkili futboluyla öne çıkmayı başardı. 26 yaşındaki oyuncu bitmek bilmeyen enerjisiyle büyük beğeni topladı.

Ayrıca Portekiz'in alt sıra takımlarından Santa Clara'da oynaması da not edildi. 7 Ocak'ta bedelsiz Portekiz'e giden Morita'nın önceki maçları da mercek altına alınırken hazırlanan raporda, "Tam Galatasaray'a göre" yorumu yapıldı. Morita ve Santa Clara'yla menajerler aracılığıyla bir görüşme yapılacak.

Portekiz'in ünlü Record gazetesi de, Galatasaray'ın Hidemasa Morita için harekete geçtiğini yazdı. Gazete; "Galatasaray, Japon ön libero Morita ile ilgileniyor. Şimdiden Santa Clara yönetimi ve Japon oyuncunun menajeri ile temasa geçti. Türkler, Japonya ve Sırbistan arasındaki son hazırlık maçında oyuncunun kalitesinden etkilendi" ifadelerini kullandı.

Devre arasında Santa Clara'ya transfer olan ve kısa sürede kendisini gösteren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Morita'nın kulübü ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.