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Güç birliği yapacaklar

seçildi ve 'le yola çıktı. Terim, Elmas'ın görevde kalacağı 3 sezon boyunca 'ı çalıştıracak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Güç birliği yapacaklar

seçildi ve 'le yola çıktı. Terim, Elmas'ın görevde kalacağı 3 sezon boyunca 'ı çalıştıracak. Direkt Elmas'a bağlı olarak futbol takımının başında olacak. Arada tarzı bir yönetici bulunmayacak.

Sarı-kırmızılı takımın yapacağı transferlerde Terim devre dışı bırakılmayacak. Alınacak ve gönderilecek oyuncular konusunda birlikte hareket edilecek. 'ın satılması, 'nın gönderilmesi gibi tek taraflı bir karar alınmayacak.

MAZBATASINI BUGÜN ALACAK

Hafta sonu yapılan seçimde Galatasaray Kulübünün başkanlığına seçilen Burak Elmas, mazbatasını bugün alacak. Törenin saat 11.00'de 'nde yapılacağı açıklandı. ve Burak Elmas arasındaki devir-teslim işlemi ise yarın saat 11.00'de Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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