Güç birliği yapacaklar

Burak Elmas seçildi ve Fatih Terim'le yola çıktı. Terim, Elmas'ın görevde kalacağı 3 sezon boyunca Galatasaray'ı çalıştıracak. Direkt Elmas'a bağlı olarak futbol takımının başında olacak. Arada Abdurrahim Albayrak tarzı bir yönetici bulunmayacak.

Sarı-kırmızılı takımın yapacağı transferlerde Terim devre dışı bırakılmayacak. Alınacak ve gönderilecek oyuncular konusunda birlikte hareket edilecek. Ozan Kabak'ın satılması, Younes Belhanda'nın gönderilmesi gibi tek taraflı bir karar alınmayacak.



MAZBATASINI BUGÜN ALACAK



Hafta sonu yapılan seçimde Galatasaray Kulübünün başkanlığına seçilen Burak Elmas, mazbatasını bugün alacak. Törenin saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacağı açıklandı. Mustafa Cengiz ve Burak Elmas arasındaki devir-teslim işlemi ise yarın saat 11.00'de Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.