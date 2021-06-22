Haberler Galatasaray Florya'ya bahar geldi

'ya bahar geldi

İmparator, alkışlar arasında ilk idmanına çıktı. Oldukça neşeli görünürken oyunculara, “Yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Hayırlı olsun hepimize” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Florya'ya bahar geldi

'ın başkanlığa seçilmesinin ardından görevine devam edeceğini açıkladığı teknik direktör , dün ilk antrenmanına çıktı. Erken saatlerde tesislere gelen tecrübeli çalıştırıcı, ilk olarak çalışanlarla selamlaştı. Ardından antrenman sahasına geçen Terim, futbolcular tarafından alkışlarla karşılandı. Oyuncuların hepsiyle tek tek tokalaşan başarılı hoca, "Yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Hayırlı olsun hepimize" ifadesini kullandı.

İNAN VE ATEŞ'TEN BİLGİ ALDI

Yeni transferler ve 'a 'hoş geldin' diyen Fatih Terim, daha sonra bir haftadır takımı çalıştıran antrenörler ile Necati Ateş'ten bilgi aldı. Neşeli bir ortamda geçen idmanda, sarı-kırmızılı futbolcular güç ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan, tesislerin yakınında bulunan bir evin balkonundan bir taraftar Fatih Terim'e, "Hocam, evinize hoş geldiniz" diye seslendi. Terim de bu taraftara el sallayarak karşılık verdi.

DÜMENE GEÇTİ

Terim alınacak ve satılacak oyuncuların belirlenmesinin dışında ödenecek maaşlar, verilecek primler konusunda da söz sahibi olacak. döneminde kaybolan Terim etkisi Elmas döneminde yeniden geri gelecek. Terim'den habersiz 'da kuş uçmayacak.

ARDA'YA TAKILDI

Sözleşmesi sona eren ve yeni sezonda devam etmesi beklenen kaptan da dünkü antrenmanı takip edenler arasındaydı. Tecrübeli futbolcunun yanına giderek sohbet eden Fatih Terim, "Hayırdır oğlum sen niye kotla geldin" diye takılmayı ihmal etmedi. Bu arada, bireysel çalışmalarını sürdüren Turan ile bu hafta içinde yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

İNCEEFE VE AŞIK SESLERİ

Fatih Terim ile birlikte sözleşmeleri sona eren yardımcı antrenörler ve , Galatasaray'a temelli veda etmişlerdi. Şu an Selçuk ve Necati Ateş'le birlikte çalışan Terim'in ve 'yi de yanına almayı düşündüğü öğrenildi.

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