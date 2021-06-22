Florya'ya bahar geldi

Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından görevine devam edeceğini açıkladığı teknik direktör Fatih Terim, dün ilk antrenmanına çıktı. Erken saatlerde tesislere gelen tecrübeli çalıştırıcı, ilk olarak çalışanlarla selamlaştı. Ardından antrenman sahasına geçen Terim, futbolcular tarafından alkışlarla karşılandı. Oyuncuların hepsiyle tek tek tokalaşan başarılı hoca, "Yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Hayırlı olsun hepimize" ifadesini kullandı.



İNAN VE ATEŞ'TEN BİLGİ ALDI



Yeni transferler Alpaslan ve Aytaç'a 'hoş geldin' diyen Fatih Terim, daha sonra bir haftadır takımı çalıştıran antrenörler Selçuk İnan ile Necati Ateş'ten bilgi aldı. Neşeli bir ortamda geçen idmanda, sarı-kırmızılı futbolcular güç ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan, tesislerin yakınında bulunan bir evin balkonundan bir taraftar Fatih Terim'e, "Hocam, evinize hoş geldiniz" diye seslendi. Terim de bu taraftara el sallayarak karşılık verdi.



DÜMENE GEÇTİ



Terim alınacak ve satılacak oyuncuların belirlenmesinin dışında ödenecek maaşlar, verilecek primler konusunda da söz sahibi olacak. Mustafa Cengiz döneminde kaybolan Terim etkisi Elmas döneminde yeniden geri gelecek. Terim'den habersiz Florya'da kuş uçmayacak.



ARDA'YA TAKILDI



Sözleşmesi sona eren ve yeni sezonda devam etmesi beklenen kaptan Arda Turan da dünkü antrenmanı takip edenler arasındaydı. Tecrübeli futbolcunun yanına giderek sohbet eden Fatih Terim, "Hayırdır oğlum sen niye kotla geldin" diye takılmayı ihmal etmedi. Bu arada, bireysel çalışmalarını sürdüren Arda Turan ile bu hafta içinde yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.



İNCEEFE VE AŞIK SESLERİ



Fatih Terim ile birlikte sözleşmeleri sona eren yardımcı antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala, Galatasaray'a temelli veda etmişlerdi. Şu an Selçuk İnan ve Necati Ateş'le birlikte çalışan Terim'in Emre Aşık ve Vedat İnceefe'yi de yanına almayı düşündüğü öğrenildi.