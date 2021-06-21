Terim müjdesi!

Galatasaray'da Burak Elmas başkanlığa seçildi ve yeni bir dönem başladı. Pandemi nedeniyle sürekli ertelenen sarı- kırmızılı kulübün kongresi cumartesi günü 4731 üyenin katılımıyla Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. 28. sandığa kadar Eşref Hamamcıoğlu'nun gerisinde yer alan Elmas, son düzlükte büyük bir atak yaptı ve 1541 oyla koltuğun yeni sahibi oldu. Uzun süre yarışı önde götüren Hamamcıoğlu ise 1500 oyda kaldı. 47 yaşında Galatasaray'ın başına geçmeyi başaran Elmas'ın en büyük vaatlerinden birisi Fatih Terim'di.

MAZBATAYI BEKLEMEDİ

Bu konudaki bir soru üzerine "Verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz ve gerekeni yapacağız" diyen Elmas, 20 Temmuz'daki PSV maçını da düşünerek ilk iş olarak Terim ile el sıkıştı. Dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hocamızla görüştük. Yarın (bu) sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. G.Saray'ın teknik direktörü Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var" dedi. Bu haber taraftarları coşturdu.

İŞE KOYULACAK

Kongreden taraftarlar gibi İmparator'un da gönlüne göre bir sonuç çıkmış oldu. Fatih Terim'in Burak Elmas dışında bir aday seçimi kazanması halinde Galatasaray'daki görevine devam etmeyi düşünmediği öğrenildi.

19.05'TE YANIT VERDİ

Seçim sürecince sessizliğe bürünen Fatih Terim, dün yeni başkan Burak Elmas'ın kendisiyle ilgili açıklamasına yanıt vermeyi ihmal etmedi. 19.05'te attığı mesaj beğeni yağmuruna tutuldu.