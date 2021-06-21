Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'ya flaş talip!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra gerek Türkiye'den gerek yurt dışından adı transferde birçok takımla anılan Younes Belhanda, bu kadar süre geçmesine rağmen hiçbir takıma anlaşmadı ve İstanbul'dan da ayrılmadı. Ailesiyle beraber İstanbul'u çok sevdiği bilinen Belhanda Galatasaray iddiası ortaya atılmıştı.