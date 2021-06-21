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Son dakika transfer haberi: 'dan ayrılan Belhanda'ya flaş talip!

Son dakika transfer haberi: 'da sezon bitmeden sözleşmesi feshedilen Belhanda'nın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 'in Galatasaray'ın başına geçmesinin ardından sarı-kırmızılı takıma döneceği iddia edilen Faslı futbolcu için 'dan flaş bir talip çıktı. İşte o takım ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 19:49
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'ya flaş talip!

'dan ayrıldıktan sonra gerek Türkiye'den gerek yurt dışından adı transferde birçok takımla anılan Younes Belhanda, bu kadar süre geçmesine rağmen hiçbir takıma anlaşmadı ve İstanbul'dan da ayrılmadı. Ailesiyle beraber İstanbul'u çok sevdiği bilinen Belhanda Galatasaray iddiası ortaya atılmıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'ya flaş talip!

Younes Belhanda'nın, 'den 'bekle' mesajı aldığı da gelen iddialar arasındaydı. Fatih Terim'in yeniden takımın başına geçmesiyle Faslı yıldızın yeniden sarı-kırmızılı formayı giyebileceği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'ya flaş talip!

TALİPLERİ ARTIYOR

İtalyan basınında yer alan haberde Serie A ekiplerinden Torino'nun Belhanda için devreye girdiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'ya flaş talip!

Belhanda için Fransız ekibi Montpellier'in de devrede olduğu daha önce iddia edilmişti.

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