Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'ya flaş talip!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra gerek Türkiye'den gerek yurt dışından adı transferde birçok takımla anılan Younes Belhanda, bu kadar süre geçmesine rağmen hiçbir takıma anlaşmadı ve İstanbul'dan da ayrılmadı. Ailesiyle beraber İstanbul'u çok sevdiği bilinen Belhanda Galatasaray iddiası ortaya atılmıştı.
Younes Belhanda'nın, Fatih Terim'den 'bekle' mesajı aldığı da gelen iddialar arasındaydı. Fatih Terim'in yeniden takımın başına geçmesiyle Faslı yıldızın yeniden sarı-kırmızılı formayı giyebileceği iddia edildi.
TALİPLERİ ARTIYOR
İtalyan basınında yer alan haberde Serie A ekiplerinden Torino'nun Belhanda için devreye girdiği iddia edildi.