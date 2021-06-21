Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni yönetim düğmeye bastı! İlk transfer Sofyan Amrabat... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni yönetim düğmeye bastı! İlk transfer ... ()

Son dakika transfer haberi: 'i 2. sırada bitiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... 'ın yeni başkan seçilmesiyle, yeni yönetim transfer için beklemeden düğmeye bastı. Teknik direktör 'in istekleri doğrultusunda girişimlerini sürdüren Aslan, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Orta saha için arayışlarını sürdüren , 'ı gündemine aldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 20:23 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 20:26
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni yönetim düğmeye bastı! İlk transfer Sofyan Amrabat... (GS spor haberi)

Galatasaray'da, 'ın başkan seçilmesiyle birlikte camiada yaşanan belirsizlik sona erdi. Sarı kırmızılılar, yeni sezon planlamalarında daha hızlı hareket edebilecek. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ile kozlarını paylaşacak olan , orta saha takviyesi için Faslı yıldızı listesine aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni yönetim düğmeye bastı! İlk transfer Sofyan Amrabat... (GS spor haberi)

Sarı kırmızılılarda, merakla beklenen başkanlık seçiminin kazananı oldu. ile birlikte kıyasıya bir yarışa giren Burak Elmas, 1.541 oyla başkan seçildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni yönetim düğmeye bastı! İlk transfer Sofyan Amrabat... (GS spor haberi)

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılan Teknik Direktör 'in, 'ın başkan olmasıyla birlikte yeniden sarı kırmızılılarla anlaşması bekleniyor. Galatasaray'da yapılan transferler Terim'in verdiği listeye göre gerçekleşiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni yönetim düğmeye bastı! İlk transfer Sofyan Amrabat... (GS spor haberi)

Bu doğrultuda ve kadroya katıldı. ve ile de yeniden sözleşme imzalandı. Birçok kiralık isimle de yola devam etmeme kararı alındı. Ayrıca geçen performansıyla takdir toplayan için de tüm şartların zorlanması planlandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni yönetim düğmeye bastı! İlk transfer Sofyan Amrabat... (GS spor haberi)

SOFYAN AMRABAT İÇİN YOĞUN MESAİ!

Saı kırmızılıların şimdiki hedefi ise üst seviye bir orta sahayı kadroya katmak. Aslan'ın gündemindeki isim ise . Yıldız isim için yoğun mesai harcanacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni yönetim düğmeye bastı! İlk transfer Sofyan Amrabat... (GS spor haberi)

Eski yönetici Abdürrahim Albayrak'ın ilk girişimleri yaptığı Ambarat, izleme komitesi tarafından önerildi ve 'in görevde olduğu zamanda da deneyimli hocadan geçer not aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni yönetim düğmeye bastı! İlk transfer Sofyan Amrabat... (GS spor haberi)

başkanlığında da girişimlerin devam etmesi planlanan Faslı orta saha, İtalya'nın Fiorentina takımında boy gösteriyor. 24 yaşındaki oyuncu, teknik kalitesi, mücadeleci yapısı ve oyun kurma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni yönetim düğmeye bastı! İlk transfer Sofyan Amrabat... (GS spor haberi)

Amrabat, geçen sezonu Hellas Verona'da kiralık olarak geçirdi. 1.85 boyundaki ön libero, geçtiğimiz sezon 33 maça çıktı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni yönetim düğmeye bastı! İlk transfer Sofyan Amrabat... (GS spor haberi)

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Ambrabat için tüm şartlar zorlanacak. Fiorentina'nın yüksek bonservis bedelinde ısrarcı olması durumunda kiralık seçeneği göz önünde bulundurulacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni yönetim düğmeye bastı! İlk transfer Sofyan Amrabat... (GS spor haberi)

Amrabat, kariyerinde FC Utrecht, Feyenoord ve FC Brügge gibi takımlarda da forma giydi. Yıldız oyuncu, 17 kez de Fas Milli Takımı'nda boy gösterdi. Amrabat için Fiorentina, 2020 yılında 10.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni yönetim düğmeye bastı! İlk transfer Sofyan Amrabat... (GS spor haberi)

Galatasaray'ın, transfer girişiminde bulunduğu , sarı kırmızılıların eski oyuncusu Nordin Amrabat'ın kardeşi. Nordin Amrabat'tan da Galatasaray hakkında bilgi alan kardeş Sofyan, Aslan'a yeşil ışık yaktı ve Fiorentina ile yapılacak görüşmeleri bekleme kararı aldı.

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