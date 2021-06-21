Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni yönetim düğmeye bastı! İlk transfer Sofyan Amrabat... (GS spor haberi)

Galatasaray'da, Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle birlikte camiada yaşanan belirsizlik sona erdi. Sarı kırmızılılar, yeni sezon planlamalarında daha hızlı hareket edebilecek. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV ile kozlarını paylaşacak olan Cimbom, orta saha takviyesi için Faslı yıldızı listesine aldı.
Sarı kırmızılılarda, merakla beklenen başkanlık seçiminin kazananı Burak Elmas oldu. Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte kıyasıya bir yarışa giren Burak Elmas, 1.541 oyla başkan seçildi.
Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılan Teknik Direktör Fatih Terim'in, Burak Elmas'ın başkan olmasıyla birlikte yeniden sarı kırmızılılarla anlaşması bekleniyor. Galatasaray'da yapılan transferler Terim'in verdiği listeye göre gerçekleşiyor.