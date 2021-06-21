Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni yönetim düğmeye bastı! İlk transfer Sofyan Amrabat... (GS spor haberi)

Bu doğrultuda Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk kadroya katıldı. Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile de yeniden sözleşme imzalandı. Birçok kiralık isimle de yola devam etmeme kararı alındı. Ayrıca geçen performansıyla takdir toplayan Gedson Fernandes için de tüm şartların zorlanması planlandı.