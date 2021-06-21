Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Onyekuru hareketliliği! Monaco ve menajeri...

Galatasaray'da 38. başkan Burak Elmas oldu. Ayağının tozuyla göreve gelir gelmez teknik direktör Fatih Terim konusunu netliğe kavuşturan Elmas, şimdi de transferler için yoğun mesai harcıyor. Galatasaray'ın gündeminde birçok isim var. Sarı-kırmızılılarda durumu en çok merak edilenlerden biri de geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını takımda kiralık geçiren Henry Onyekuru...

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Nijeryalı kanat oyuncusuyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Schira, Galatasaray'ın Onyekuru'nun bir yıl daha kiralanması için Monaco'yla temasa geçtiğini ve oyuncunun satın alma opsiyonu üzerinde görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. İtalyan gazeteci ayrıca sarı-kırmızılı yöneticilerin yakın zamanda Onyekuru'nun menajeri William D'Avila ile de görüşeceğini yazdı.

24 yaşındaki Nijeryalı yıldız, Galatasaray'da 3 kez kiralık olarak forma giydi. Sarı-kırmızılı takımla toplamda 71 karşılaşmada görev alan Onyekuru, 22 gol atarken 12 de asist yaptı.