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Son dakika transfer haberi: 'da Onyekuru hareketliliği! ve menajeri...

Son dakika transfer haberleri... Yeni başkanını seçen Galatasaray, yönetiminde transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılarda kiralık sözleşmesi sona eren 'nun durumu merak ediliyordu. Başkan seçilmeden önce de ile Onyekuru hakkında görüşme yapan Burak Elmas, Nijeryalı futbolcu için yeniden atak yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 08:37
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Onyekuru hareketliliği! Monaco ve menajeri...

'da 38. başkan oldu. Ayağının tozuyla göreve gelir gelmez teknik direktör konusunu netliğe kavuşturan Elmas, şimdi de transferler için yoğun mesai harcıyor. Galatasaray'ın gündeminde birçok isim var. Sarı-kırmızılılarda durumu en çok merak edilenlerden biri de geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını takımda kiralık geçiren ...

İtalyan gazeteci , Nijeryalı kanat oyuncusuyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Schira, Galatasaray'ın Onyekuru'nun bir yıl daha kiralanması için 'yla temasa geçtiğini ve oyuncunun satın alma opsiyonu üzerinde görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. İtalyan gazeteci ayrıca sarı-kırmızılı yöneticilerin yakın zamanda Onyekuru'nun menajeri William D'Avila ile de görüşeceğini yazdı.

24 yaşındaki Nijeryalı yıldız, Galatasaray'da 3 kez kiralık olarak forma giydi. Sarı-kırmızılı takımla toplamda 71 karşılaşmada görev alan Onyekuru, 22 gol atarken 12 de asist yaptı.

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