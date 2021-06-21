Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Adem Büyük sürprizi! Galatasaray ve 3 takım... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: sürprizi! ve 3 takım... ()

Son dakika transfer haberi: Spor Toto 'de kulüpler gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor... 'dan 'a transfer olan tecrübeli oyuncu ile Süper Lig'den 4 kulübün ilgilendiği belirtildi. Golcü oyuncu Adem için sarı kırmızılılar resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 16:01
Son dakika transfer haberi: Adem Büyük sürprizi! Galatasaray ve 3 takım... (GS spor haberi)

formasıyla bu sezon kariyerinin en parlak sezonunu geçiren 33 yaşındaki futbolcu için 'den 4 kulübün temasa geçtiği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Adem Büyük sürprizi! Galatasaray ve 3 takım... (GS spor haberi)

Bu Sabah Malatya'nın haberine göre; 'de bu sezon 34 karşılaşmada 17 gol ve 3 asist yapan Büyük için 'ın resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenilirken, İzmir ekipleri Altay ve Göztepe kulüpleri de 'ü transfer listelerine aldılar.

Son dakika transfer haberi: Adem Büyük sürprizi! Galatasaray ve 3 takım... (GS spor haberi)

G.SARAY TARAFTARINDAN BASKI

'da forma giydiği dönemde Süper Kupa kazanan 'ün tekrar eski takımına dönmesini isteyen Galatasaraylı taraftarların bu oyuncunun yeniden takıma kazandırılması konusunda göreve yeni seçilen yönetime sosyal medya üzerinden baskı yapmaya da başladı.

Son dakika transfer haberi: Adem Büyük sürprizi! Galatasaray ve 3 takım... (GS spor haberi)

BAŞAKŞEHİR DE DEVREDE

Yerli oyuncular arasında ligde en tecrübeli ve gözde futbolcular arasında yer alan için nabız yoklayan diğer bir kulübün ise İstanbul ekiplerinden Başakşehir'in olduğu iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Adem Büyük sürprizi! Galatasaray ve 3 takım... (GS spor haberi)

İleri uç bölgede alternatifli kadro kurmayı planlayan bozbaykuşların 'ü transfer listesine aldığı ifade edildi.

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