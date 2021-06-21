Son dakika transfer haberi: Adem Büyük sürprizi! Galatasaray ve 3 takım... (GS spor haberi)

Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon kariyerinin en parlak sezonunu geçiren 33 yaşındaki futbolcu Adem Büyük için Süper Lig 'den 4 kulübün temasa geçtiği belirtildi.

Bu Sabah Malatya'nın haberine göre; Süper Lig'de bu sezon 34 karşılaşmada 17 gol ve 3 asist yapan Büyük için Galatasaray'ın resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenilirken, İzmir ekipleri Altay ve Göztepe kulüpleri de Adem Büyük'ü transfer listelerine aldılar.