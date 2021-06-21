Son dakika spor haberi: Menajerinden açıklama! Mostafa Mohamed olimpiyatlara gidecek mi?

Mostafa Mohamed izin çıkması durumunda 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında oynanacak olan Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mısır U23 Milli Takımı'nda mücadele edecek.

Mısırlı futbolcu, Olimpiyat Oyunları'nda oynarsa hem sezon başı kamplarını kaçıracak, hem de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında forma giyemeyecek. PSV ile Galatasaray arasındaki maçlar 21 ve 28 Temmuz'da oynanacak. Süper Lig'de yeni sezon ise 13 Ağustos'ta başlayacak.