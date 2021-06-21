Son dakika spor haberi: Menajerinden açıklama! Mostafa Mohamed olimpiyatlara gidecek mi?

Galatasaray'ın Mısırlı yıldız oyuncusu Motafa Mohamed'in menajeri Ahmed Yahya, 23 yaşındaki oyuncusunun Tokyo Olimpiyatları'nda oynayıp oynamayacağına dair açıklamalarda bulundu.
Ahmed Yahya yaptığı açıklamada "Elbete Mostafa Mohamed, Tokyo Olimpiyatları'nda oynamak istiyor ama son kararı kendisi vermeyecek. Galatasaray kabul ederse Mısır için oynayacak. Fakat Galatasaray istemezse, kulübüyle çatışmaya girmeyecek.
"SON BİLGİ..."
Yahya, "Sahip olduğum son bilgi Mostafa Mohamed'in Olimpiyatlar'a katılmayacağı yönünde. Galatasaray yönetim kurulu değişti ve yeni yetkililerin kararını bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.