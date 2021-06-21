Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Menajerinden açıklama! Mostafa Mohamed olimpiyatlara gidecek mi?

Son dakika spor haberi: Menajerinden açıklama! olimpiyatlara gidecek mi?

Son dakika spor haberi... 'ın golcü oyuncusu 'in menajerinden oyuncusunun 'na katılıp katılmayacağına dair flaş bir açıklama geldi. ülke basınına yaptığı açıklamada son bilginin 23 yaşındaki futbolcunun olimpiyatlara katılmayacağı yönünde olduğunu söyledi. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 23:00
Son dakika spor haberi: Menajerinden açıklama! Mostafa Mohamed olimpiyatlara gidecek mi?

'ın Mısırlı yıldız oyuncusu Motafa Mohamed'in menajeri , 23 yaşındaki oyuncusunun 'nda oynayıp oynamayacağına dair açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Menajerinden açıklama! Mostafa Mohamed olimpiyatlara gidecek mi?

yaptığı açıklamada "Elbete , 'nda oynamak istiyor ama son kararı kendisi vermeyecek. kabul ederse Mısır için oynayacak. Fakat Galatasaray istemezse, kulübüyle çatışmaya girmeyecek.

Son dakika spor haberi: Menajerinden açıklama! Mostafa Mohamed olimpiyatlara gidecek mi?

"SON BİLGİ..."
Yahya, "Sahip olduğum son bilgi 'in Olimpiyatlar'a katılmayacağı yönünde. yönetim kurulu değişti ve yeni yetkililerin kararını bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Son dakika spor haberi: Menajerinden açıklama! Mostafa Mohamed olimpiyatlara gidecek mi?

izin çıkması durumunda 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında oynanacak olan Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mısır U23 Milli Takımı'nda mücadele edecek.

Son dakika spor haberi: Menajerinden açıklama! Mostafa Mohamed olimpiyatlara gidecek mi?

Mısırlı futbolcu, Olimpiyat Oyunları'nda oynarsa hem sezon başı kamplarını kaçıracak, hem de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında forma giyemeyecek. PSV ile arasındaki maçlar 21 ve 28 Temmuz'da oynanacak. Süper Lig'de yeni sezon ise 13 Ağustos'ta başlayacak.

Son dakika spor haberi: Menajerinden açıklama! Mostafa Mohamed olimpiyatlara gidecek mi?

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