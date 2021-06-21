Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!

Son dakika spor haberi: 'dan paylaşımı!

'da yönetimi teknik direktör ile yeniden anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulüp resmi sosyal medya hesabından deneyimli çalıştırıcının fotoğrafını paylaştı ve, 'Evim güzel evim' notunu düştü. İşte o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 16:18
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!

'da gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonrası oyların 1.541'ini toplayan , sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı oldu. Elmas, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda teknik direktörlük görevi için ile devam etmek istediklerini belirtirken, göreve gelir gelmez deneyimli çalıştırıcının yeniden takımın başına getirildiğini duyurdu.

31 Mayıs'ta sona eren sözleşmesinin ardından yeniden 'ya dönen Fatih Terim, takımın başında yeni sezon öncesi ilk antrenmanına çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Terim'in antrenman esnasında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak " (Evim Güzel Evim)" notunu düştü.

Galatasaray'ın hesabından paylaşılan bu fotoğraf, kısa süre içerisinde on binlerce etkileşim aldı.


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