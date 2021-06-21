Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Ali Koç sorusuna yanıt!

Galatasaray, geçtiğimiz gün yaptığı seçimle 38. başkanını seçti. Sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı Burak Elmas oldu. 47 yaşındaki Burak Elmas, Sabah Gazetesi'ne dikkat çeken bir röportaj verdi. Elmas, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u nasıl buluyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Ali Koç çok eski arkadaşım. Galatasaray'la ilgili zaman zaman yaptığı bazı açıklamaları çok yanlış buluyorum. Galatasaray'a haksızca eleştirilerde bulundu. Bunu kendisine de söyledim. Hatta sert bir tartışma da yaşadık bu söylemlerinden dolayı. Geçmişteki yöneticilerin yaptığı hataların aynısını bugünün yöneticileri de yaparsa futbolumuza büyük zarar verirler. Futbolumuz zaten zor bir süreçten geçiyor, bunu düzeltmek için çalışmalıyız.