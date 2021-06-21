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Son dakika spor haberi: Başkanı 'tan sorusuna yanıt!

Son dakika spor haberleri... 'da yapılan seçimde başkan seçilen , dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı Elmas, Başkanı 'la yaşadığı tartışmayı anlattı. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:16
Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Ali Koç sorusuna yanıt!

, geçtiğimiz gün yaptığı seçimle 38. başkanını seçti. Sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı oldu. 47 yaşındaki Burak Elmas, 'ne dikkat çeken bir röportaj verdi. Elmas, " Başkanı 'u nasıl buluyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Ali Koç çok eski arkadaşım. Galatasaray'la ilgili zaman zaman yaptığı bazı açıklamaları çok yanlış buluyorum. Galatasaray'a haksızca eleştirilerde bulundu. Bunu kendisine de söyledim. Hatta sert bir tartışma da yaşadık bu söylemlerinden dolayı. Geçmişteki yöneticilerin yaptığı hataların aynısını bugünün yöneticileri de yaparsa futbolumuza büyük zarar verirler. Futbolumuz zaten zor bir süreçten geçiyor, bunu düzeltmek için çalışmalıyız.

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