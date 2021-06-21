Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas neler yapacak? İşte hayata geçireceği işler

Son dakika spor haberi: Başkanı neler yapacak? İşte hayata geçireceği işler

Son dakika spor haberi... 'ın yeni başkanı , seçimin hemen ardından yaptığı açıklamada "Bu seçim, Galatasaray için çok önemli bir seçim. Galatasaray kararını verdi, kaybeden kimse yok. Yarından tezi yok birlik olup sorunları halledeceğiz. Birlikte çok şey başaracağız." ifadelerini kullanmıştı. Peki yeni başkan Burak Elmas neler yapacak? İşte Elmas'ın hayata geçireceği işler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas neler yapacak? İşte hayata geçireceği işler

'ın başına geçen 'ı önemli sorunlar bekliyor. 'i takımın başına koyarak işe koyulan Elmas'ın 287 milyon TL'si acil toplam 400 milyon TL'lik ödeme bekliyor. Ayrıca 20 Temmuz'da ile oynanacak . ön eleme maçına kadar takımdaki eksiklerin giderilmesi gerekiyor. İşte Elmas'ın yarından itibaren hayata geçireceği işler:

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas neler yapacak? İşte hayata geçireceği işler

-Ekibiyle birlikte 40 milyon dolarlık kasa kolaylığı sağlayacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas neler yapacak? İşte hayata geçireceği işler

-Futbol takımına Terim'in isteği doğrultusunda önemli transferler yapacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas neler yapacak? İşte hayata geçireceği işler

-'nun bonservisi alınacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas neler yapacak? İşte hayata geçireceği işler

-'un yeniden kiralanması için görüşmelere başlanacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas neler yapacak? İşte hayata geçireceği işler

- ve 11 bin kapasiteli kapalı basketbol salonu için çalışmalar start alacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas neler yapacak? İşte hayata geçireceği işler

-Stadın yeni isim sponsoru ile 10 yıllık anlaşma imzalanacak. Buradan 100 milyon dolarlık gelir bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas neler yapacak? İşte hayata geçireceği işler

PAF TAKIMDAN ZİRVEYE
23 yaşında sorumlusu olarak 'a adım atan, 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapan , 24 yıl sonra da Galatasaray'ın en değerli koltuğuna oturmayı başardı. Burak Elmas, son zamanların en genç Galatasaray başkanı oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas neler yapacak? İşte hayata geçireceği işler

ARDA TURAN DÖNÜYOR
'ın seçimi kazanmasıyla Terim gibi 'ın da kalması kesinleşti. bu hafta 'da takımla çalışmalara başlayacak. Elmas yıldız futbolcuyla ilgili, "Arda önce futbolcu sonra başka görevlerde hem 'ın bugününde hem de geleceğinde rol alacak" demişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas neler yapacak? İşte hayata geçireceği işler

DONK KURALA TAKILDI
yeni sezonda yabancı sayısını 8+6 şeklinde sınırladı ve bu gelişmeden olumsuz etkilendi. Savunmaya 'ı alan 'da yeni sezon planlarına şimdilik dahil edilmedi. Anlaşması biten 35 yaşındaki Hollandalı, kendine takım aramaya başladı.

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