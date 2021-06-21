Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas neler yapacak? İşte hayata geçireceği işler

Galatasaray'ın başına geçen Burak Elmas'ı önemli sorunlar bekliyor. Fatih Terim'i takımın başına koyarak işe koyulan Elmas'ın 287 milyon TL'si acil toplam 400 milyon TL'lik ödeme bekliyor. Ayrıca 20 Temmuz'da PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına kadar takımdaki eksiklerin giderilmesi gerekiyor. İşte Elmas'ın yarından itibaren hayata geçireceği işler:
-Ekibiyle birlikte 40 milyon dolarlık kasa kolaylığı sağlayacak.
-Futbol takımına Terim'in isteği doğrultusunda önemli transferler yapacak.