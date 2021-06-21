Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas neler yapacak? İşte hayata geçireceği işler

PAF TAKIMDAN ZİRVEYE 23 yaşında PAF takımı sorumlusu olarak Galatasaray 'a adım atan, 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Burak Elmas , 24 yıl sonra da Galatasaray'ın en değerli koltuğuna oturmayı başardı. Burak Elmas, son zamanların en genç Galatasaray başkanı oldu.

ARDA TURAN DÖNÜYOR

BURAK Elmas'ın seçimi kazanmasıyla Terim gibi Arda Turan'ın da kalması kesinleşti. Arda bu hafta Florya'da takımla çalışmalara başlayacak. Elmas yıldız futbolcuyla ilgili, "Arda önce futbolcu sonra başka görevlerde hem Galatasaray'ın bugününde hem de geleceğinde rol alacak" demişti.