Son dakika GS transfer haberleri | Jorman Campuzano Galatasaray'a doğru!

Galatasaray'da başkanlık seçimlerinin sona ermesiyle ve Burak Elmas'ın, Mustafa Cengiz'in ardından başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber transferler de netleşmeye başlıyor.

Sarı kırmızılıların yeni başkanının, teknik direktör konusunda Fatih Terim ile yola devam edeceği bilinirken, Terim'in scoutlarının önerdiği ve teknik heyetin de onay verdiği Jorman Campuzano konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Jorman Campuzano, Galatasaray'a transfer olmak üzere ve Boca Juniors'tan ayrılmak için bavulunu hazırlamış durumda. Elintransigente'nin "Hoşçakal demeye bir adım kaldı: Campuzano, Boca'dan ayrılmak için bavulunu topladı ve beklenmedik bir takıma gidiyor." başlığı ile verdiği haberin detaylarında şu ifadeler kullanıldı;

"Miguel Ángel Russo'nun Boca Juniors'ın başına geçmesinin ardından Jorman Campuzano, takımının vazgeçilmezleri arasında olmaktan çıktı. Russo, merkez orta saha oyuncusunu yedeğe çekti. Gerçek şu ki, Kolombiyalı yıldız da eski seviyesinde değil ve performansını düşürdü. Russo'nun 1. önceliği Alan Varela oldu.

Ayrıca, Esteban Rolon kendisine sunuldu ve Russo, Copa Libertodores'e göre takım kuracak. Kadrosunu dikkatle kurmak isteyen teknik direktör, kulübün de ekonomik durumunun çok iyi olmadığının farkında. Bu nedenle takımının para kazanmasını istiyor. Campuzano da yaşanan bu gelişmelerin ardından kendisine yeni bir takım aramaya başladı.

Bilindiği üzere Galatasaray, Jorman Campuzano ile yakından ilgileniyor. Ayrıca, görünüşe göre Boca Juniors'ta sadece Jorman Campuzano ile temas halinde değil. En ciddi görüşmeler Kolombiyalı futbolcu ile oluyor.

Galatasaray, Frank Fabra'ya 3.5 milyon dolarlık teklif yapmayı düşünüyor, bu bilinen bir şey ancak Jorman Campuzano'yu da kadrosuna katmak istiyor. Boca'ya ulaşmış bir resmi teklif olmamasına karşın, 3 milyon euro civarında transfer teklifi yapılacağı konuşuluyor.

G.SARAY'I İSTİYOR

Orta saha oyuncusu, Avrupa'nın tanınmış bir kulübüne sıçrama yapmak istiyor. Ayrıca, Güney Amerika'da kazanacağı maaştan çok daha fazlasını alacak. Bu fırsatı da kaçırmak istemiyor.

Şu anda görüşmeler oyuncu - kulüp arasında devam ediyor. Boca, bu konuda tedirgin. Çünkü görüşmeler gayri resmi olarak devam ediyor. Arjantin kulübü, kendisine gelecek teklifi bekliyor. Gerçek şu ki, Jorman Campuzano için Boca'ya resmi teklif gelirse, kesinlikle değerlendirilecek. Boca oyuncusunu Copa Libertodores'e karşın satmak istiyor."

