Haberler Galatasaray Yarmolenko'dan Galatasaray transferi kararı! Ukrayna basını duyurdu

Yarmolenko'dan transferi kararı! basını duyurdu

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların transfer listesinde bulunan Ukraynalı yıldız Yarmolenko hakkında önemli bir gelişme yaşandı. basınında yer alan bilgilere göre Yarmolenko, Galatasaray transferi ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 11:25
Yarmolenko'dan Galatasaray transferi kararı! Ukrayna basını duyurdu

'ın gelecek sezon için transfer hedefleri arasında yer aldığı bilinen Yarmolenko, geleceğine ilişkin kararını verdi.

basınında yar alan bilgilere göre Yarmolenko, daha önce 2022 yazında ile sözleşmesi sona erecek olmasının ardından kulübünde yola devam etmeyeceğine dair karar vermişti ancak bu kararı rafa kaldırdı.

G.SARAY'I REDDETTİ
Öte yandan Yarmolenko, Galatasaray'ın kendisi ile temaslarda bulunmasına karşın bu teklifle ilgilenmeyecek.

Şu anda ile 'de bulunan Yarmolenko'nun geleceğine ilişkin son kararı turnuva sonrası verecek.



SON DAKİKA