Son dakika transfer haberi: Saymon Cabral ve menajerinden Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yeni yönetim, Florya'da işbaşı yapacak olan teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre listedeki isimler için hamlelerini yapacak.
Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yeni yönetim, Florya'da işbaşı yapacak olan teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre listedeki isimler için hamlelerini yapacak.
Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşme yeniledi. Transferde gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veren sarı-kırmızılılarda scout ekibinin raporları büyük önem taşıyor.
Sarı-kırmızılılarda Slovakya'nın Spartak Trnava takımında forma giyen 19 yaşındaki Brezilyalı Saymon Cabral'ın da listede olduğu belirtildi. Sağ kanatta forma giyen genç yıldız adayının yakından takip edildiği ve transferin Fatih Terim'in onayına bağlı olduğu kaydedildi.
"GALATASARAY'DA FORMA GİYMEK BÜYÜK MUTLULUK OLUR"
Galatasaray'ın gündeminde olduğu belirtilen Saymon Cabral ve menajeri Fabricio Pires takvim.com.tr'ye konuştu. Brezilyalı isim transfer haberiyle ilgili yaptığı açıklamada, Galatasaray'da forma giymenin mutluluk vereceğini söyledi.
İşte Saymon Cabral ve menajerinin açıklamaları...
Saymon Cabral: Galatasaray ile adımın anılması benim için büyük bir sürpriz oldu. Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Galatasaray'da oynamak benim için kesinlikle büyük bir zevk olur. Taffarel, Felipe Melo, Drogba ve Sneijder gibi dünya yıldızlarıyla aynı formayı giyebilmek en büyük hayallerimden birisi. Galatasaray çok sayıda taraftarıyla birlikte Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü. Avrupa'nın da en iyileri arasında. Futbola olan tutkum kariyer hedeflerime odaklanmamı sağlıyor, hedeflerimden birisi de Avrupa kupalarında forma giyebilmek.
"GALATASARAY ÇOK ETKİLEYİCİ BİR KULÜP"
Menajer Fabricio Pires: Saymon ile ilgili henüz resmi bir teklif almadık. Ancak oyuncumuzun adının Galatasaray'la birlikte anılması heyecan verici. Galatasaray taraftarları çok etkileyici bir kulüp ve Türkiye harika bir ülke.
"BAE VE AVRUPA'DAN TEKLİFLER VAR"
"Saymon için şu ana kadar Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa'nın bazı kulüplerinden teklifler aldık. Bonservis bedeli konusunda Avai ve Spartak Trnava ile henüz konuşmadık. Galatasaray'dan resmi teklif gelmesi elbette bizi mutlu edecektir. Ancak şu ana kadar Galatasaray'la görüşmedik."
SAYMON CABRAL KİMDİR?
9 Temmuz 2001 doğumlu olan 19 yaşındaki futbolcu Saymon Cabral Brezilya'da doğdu. 1.70 boyundaki genç oyuncu sağ kanat mevkisinde forma giyiyor. Ülkesi Avai U20 takımından 2019 yılında Trnava B takımına transfer olan Cabral, 2020'nin mayıs ayında Spartak Trnava'nın yolunu tuttu. Saymon Cabral sağ kanat mevkisinin yanı sıra, orta saha ve sağ bek bölgelerinde de görev alabiliyor.