Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Saymon Cabral ve menajerinden Galatasaray açıklaması!

Son dakika transfer haberi: ve menajerinden açıklaması!

Son dakika transfer haberi: 'da 'ın seçim zaferinin ardından vakit kaybedilmeden transfer operasyonu için düğmeye basılıyor. Elmas yönetiminin teknik direktör ile görüşüp kontrat imzalaması bekleniyor. Transfer harekatı, deneyimli çalıştırıcının daha önceden hazırladığı rapora göre sürdürülecek. Gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veren sarı-kırmızılılar, scout ekibinin yeni keşfi 'ı listeye aldı. 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun son durumunun yakından takip edildiği belirtildi. 'ın gündeminde olduğu öne sürülen Cabral ve menajeri transferle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 13:15 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 13:18
Son dakika transfer haberi: Saymon Cabral ve menajerinden Galatasaray açıklaması!

'da 'ın başkan seçilmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yeni yönetim, Florya'da işbaşı yapacak olan teknik direktör 'in raporuna göre listedeki isimler için hamlelerini yapacak.

Son dakika transfer haberi: Saymon Cabral ve menajerinden Galatasaray açıklaması!

Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşme yeniledi. Transferde gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veren sarı-kırmızılılarda scout ekibinin raporları büyük önem taşıyor.

Son dakika transfer haberi: Saymon Cabral ve menajerinden Galatasaray açıklaması!

Sarı-kırmızılılarda Slovakya'nın Spartak Trnava takımında forma giyen 19 yaşındaki Brezilyalı 'ın da listede olduğu belirtildi. Sağ kanatta forma giyen genç yıldız adayının yakından takip edildiği ve transferin 'in onayına bağlı olduğu kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Saymon Cabral ve menajerinden Galatasaray açıklaması!

"GALATASARAY'DA FORMA GİYMEK BÜYÜK MUTLULUK OLUR"
'ın gündeminde olduğu belirtilen ve menajeri Fabricio Pires takvim.com.tr'ye konuştu. Brezilyalı isim transfer haberiyle ilgili yaptığı açıklamada, Galatasaray'da forma giymenin mutluluk vereceğini söyledi.

İşte Saymon Cabral ve menajerinin açıklamaları...

Son dakika transfer haberi: Saymon Cabral ve menajerinden Galatasaray açıklaması!

Saymon Cabral: ile adımın anılması benim için büyük bir sürpriz oldu. Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Galatasaray'da oynamak benim için kesinlikle büyük bir zevk olur. Taffarel, Felipe Melo, Drogba ve Sneijder gibi dünya yıldızlarıyla aynı formayı giyebilmek en büyük hayallerimden birisi. Galatasaray çok sayıda taraftarıyla birlikte Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü. Avrupa'nın da en iyileri arasında. Futbola olan tutkum kariyer hedeflerime odaklanmamı sağlıyor, hedeflerimden birisi de Avrupa kupalarında forma giyebilmek.

Son dakika transfer haberi: Saymon Cabral ve menajerinden Galatasaray açıklaması!

"GALATASARAY ÇOK ETKİLEYİCİ BİR KULÜP"
Menajer Fabricio Pires: Saymon ile ilgili henüz resmi bir teklif almadık. Ancak oyuncumuzun adının 'la birlikte anılması heyecan verici. Galatasaray taraftarları çok etkileyici bir kulüp ve Türkiye harika bir ülke.

Son dakika transfer haberi: Saymon Cabral ve menajerinden Galatasaray açıklaması!

"BAE VE AVRUPA'DAN TEKLİFLER VAR"
"Saymon için şu ana kadar Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa'nın bazı kulüplerinden teklifler aldık. Bonservis bedeli konusunda Avai ve Spartak Trnava ile henüz konuşmadık. 'dan resmi teklif gelmesi elbette bizi mutlu edecektir. Ancak şu ana kadar Galatasaray'la görüşmedik."

Son dakika transfer haberi: Saymon Cabral ve menajerinden Galatasaray açıklaması!

SAYMON CABRAL KİMDİR?
9 Temmuz 2001 doğumlu olan 19 yaşındaki futbolcu Brezilya'da doğdu. 1.70 boyundaki genç oyuncu sağ kanat mevkisinde forma giyiyor. Ülkesi Avai U20 takımından 2019 yılında Trnava B takımına transfer olan Cabral, 2020'nin mayıs ayında Spartak Trnava'nın yolunu tuttu. Saymon Cabral sağ kanat mevkisinin yanı sıra, orta saha ve sağ bek bölgelerinde de görev alabiliyor.

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