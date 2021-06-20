Son dakika transfer haberi: Saymon Cabral ve menajerinden Galatasaray açıklaması!

Saymon Cabral: Galatasaray ile adımın anılması benim için büyük bir sürpriz oldu. Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Galatasaray'da oynamak benim için kesinlikle büyük bir zevk olur. Taffarel, Felipe Melo, Drogba ve Sneijder gibi dünya yıldızlarıyla aynı formayı giyebilmek en büyük hayallerimden birisi. Galatasaray çok sayıda taraftarıyla birlikte Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü. Avrupa'nın da en iyileri arasında. Futbola olan tutkum kariyer hedeflerime odaklanmamı sağlıyor, hedeflerimden birisi de Avrupa kupalarında forma giyebilmek.