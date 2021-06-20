Son dakika spor haberi: Galatasaray'da tarihi kongre! İlk kez...

ÖZBEK: ZOR BİR SÜREÇ Eski başkanlardan Dursun Özbek de sarı- kırmızılı kongreye katıldı. Özbek, " Galatasaray 'ın demokrasi bayramına biz de iştirak ettik. Seçilen başkana başarılar diliyorum, zor bir sürece giriyor. İnşallah Galatasaray'ı daha iyi günlere taşıyacaklar. Her şey Galatasaray için" diye konuştu.

GALATASARAY RUHU YAŞIYOR

Aslan'ın eski çalıştırıcısı Hamza Hamzaoğlu da oy kullandı. Hamzaoğlu, "Bugün güzel olan Galatasaray ruhu pandemiye rağmen burada yaşıyor olması. Hangi sonuç çıkarsa çıksın değişen bir şey olmayacak. Çünkü herkes Galatasaray için en iyisini yapmaya aday oldu ve yapacaktır da" dedi.