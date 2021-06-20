Son dakika spor haberi: Galatasaray'da tarihi kongre! İlk kez...

Galatasaray'da başkanlık seçimine büyük ilgi vardı. Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sabah 10.00'da başladı. 15.00'e kadar oylarını kullanmak zorunda olan sarı- kırmızılı üyeler, Galatasaray Lisesi'ne girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
İstiklal Caddesi'ne kadar taşan kuyruğun sonu adeta gelmek bilmedi. Seçim için 4 bin 731 üyenin liseye gelerek, kartlarını aldıkları duyuruldu. Yeni tip koronavirüs önlemlerinin alındığı genel kurulda, üyelerin Galatasaray Lisesi ile oy kullanılan sınıfların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.
DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAŞANDI
Beş adayın yarıştığı kongre tarihe geçti. Galatasaray kulübünde ilk kez bir seçimde beş isim adaylığını koydu. Her başkan adayı seçim öncesi yaptığı açıklamada birbirine başarı diledi. Demokrasi şöleninin gerçekleştiği seçimde herhangi bir tatsızlık yaşanmadı.