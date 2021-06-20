Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı! "Her zamanki heyecanla" (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: 'den paylaşımı! "Her zamanki heyecanla" ()

Son dakika spor haberi: 'ın yeni başkanı , Teknik Direktör ile görüştüklerini, yarın sabah takımın başında 'da idmanlara başlayacağını açıklanmıştı. Bu sözlerin ardından teknik direktör Fatih Terim, sosyal medya hesabından 19.05'te bir paylaşım yaptı. Terim paylaşıma, "Her zamanki heyecanla, #İlkGünküGibi" notunu düştü. İşte o paylaşım... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 19:18 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 19:31
Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı! "Her zamanki heyecanla" (GS spor haberi)

'ın yeni başkanı , Teknik Direktör ile görüştüklerini, yarın sabah takımın başında 'da idmanlara başlayacağını açıklanmıştı.

Bu sözlerin ardından teknik direktör Fatih Terim, sosyal medya hesabından 19.05'te bi paylaşım yaptı. Terim paylaşıma, "Her zamanki heyecanla, #İlkGünküGibi" notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM:


Galatasaray'dan Fatih Terim'in paylaşımına cevap geldi.

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