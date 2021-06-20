Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı! "Her zamanki heyecanla" (GS spor haberi)

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ile görüştüklerini, yarın sabah takımın başında Florya'da idmanlara başlayacağını açıklanmıştı.
Bu sözlerin ardından teknik direktör Fatih Terim, sosyal medya hesabından 19.05'te bi paylaşım yaptı. Terim paylaşıma, "Her zamanki heyecanla, #İlkGünküGibi" notunu düştü.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Her zamanki heyecanla, #İlkGünküGibi 💛❤️✈️ https://t.co/pWylzse5N5— Fatih Terim (@fatihterim) June 20, 2021
Galatasaray'dan Fatih Terim'in paylaşımına cevap geldi.
#İlkGünküGibi hocam... 😍 https://t.co/UdgVWfKblm pic.twitter.com/0rfDS1F1x4— Galatasaray SK 🇹🇷 (@GalatasaraySK) June 20, 2021