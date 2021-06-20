Son dakika spor haberi: Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray'da Fatih Terim kararı! Transferler...

Galatasaray'da büyük heyecana sahne olan başkanlık yarışında kazanan Burak Elmas oldu. Oy kullanan 4731 üyenin 1541'inin oyunu alan Elmas, 1500 oyda kalan Eşref Hamamcıoğlu'nu son anda geçerek sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu.
Galatasaray'da büyük heyecana sahne olan başkanlık yarışında kazanan Burak Elmas oldu. Oy kullanan 4731 üyenin 1541'inin oyunu alan Elmas, 1500 oyda kalan Eşref Hamamcıoğlu'nu son anda geçerek sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu.
Sonucun açıklanmasının ardından rakibi Burak Elmas'ın elinden tutan ve kürsüye çıkaran Eşref Hamamcıoğlu'nun bu hareketi alkış topladı. Hamamcıoğlu, "Bu seçim, kucaklaşmanın ve kardeşliğin bir sembolü olacaktır. Genel kurul iradesi esastır. Bizim amacımız bundan sonra Burak Elmas'a destek olmaktır". diye konuştu.
Bunun ardından kürsüye gelen Burak Elmas, şunları söyledi: Tüm üyelerimize, bana ve ekibime gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederim. Bu Galatasaray'a yakışan yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara teşekkür ederim. Bu seçim, Galatasaray için çok önemliydi. Galatasaray kararını verdi ve hiç kimse kaybetmedi. Yarından tezi yok, birlik olup tüm Galatasaraylılar tek yumruk olacağız. Birlikte çok şey başaracağız. Yaşasın Galatasaray!" Galatasaray TV'ye de konuşan Burak Elmas, "DNA'mızın, değerlerimizin savunucusu olmaya devam edeceğiz ve birlikte çok şey başaracağız" diye konuştu. Elmas, Hamamcıoğlu ile el ele kürsüye çıkmasını da, "Öğrendiğimiz Galatasaray'a uygun davrandık" sözleriyle yorumladı.
FATİH TERİM YENİDEN FLORYA'YA!
Milliyet'in haberine göre, başkanlık koltuğuna Burak Elmas'ın oturmasıyla, Fatih Terim yeniden Galatasaray'ın teknik direktörü olacak. Yarışın başlangıcından itibaren, Terim dışında bir teknik adam düşünmediğini dile getiren Elmas'ın bu düşüncesi de hemen hayata geçecek.
Bugüne kadar Terim'in talimatlarıyla yapılan transferler ve yenilenen sözleşmelerin, Burak Elmas yönetimiyle devam edeceği ifade edildi.
GÖRÜŞMEDEN SONRA TAKIMIN BAŞINA
Tecrübeli teknik adamın, Başkan Elmas ile birlikte bir görüşme yapmasının ardından Florya'ya döneceği belirtildi. Şampiyonlar Ligi ön elemesine bir ay kalması nedeniyle kaybedecek zamanı bulunmayan sarı-kırmızılıların hemen kolları sıvayacağı ifade edildi.
ELMAS'TAN TERİM SÖZLERİ!
Burak Elmas, Terim ile ilgili soruya, "Verdiğimiz sözleri biliyoruz. Gereği neyse yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" cevabını verdi.