Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray'da Fatih Terim kararı! Transferler...

Son dakika spor haberi: başkanlığındaki 'da kararı! Transferler...

Son dakika spor haberi: 'da yeni başkan oldu. ile kıyasıya bir yarışa giren Elmas, 41 oy farkla sarı-kırmızılıların 38. başkanı seçildi. Sarı-kırmızılılarda gözler sözleşmesi biten teknik direktör 'e çevrildi. Elmas başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, Fatih Terim ve transferlerle ilgili kararını verdi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 09:32
Son dakika spor haberi: Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray'da Fatih Terim kararı! Transferler...

'da büyük heyecana sahne olan başkanlık yarışında kazanan oldu. Oy kullanan 4731 üyenin 1541'inin oyunu alan Elmas, 1500 oyda kalan 'nu son anda geçerek sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu.

Son dakika spor haberi: Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray'da Fatih Terim kararı! Transferler...

Sonucun açıklanmasının ardından rakibi 'ın elinden tutan ve kürsüye çıkaran 'nun bu hareketi alkış topladı. Hamamcıoğlu, "Bu seçim, kucaklaşmanın ve kardeşliğin bir sembolü olacaktır. Genel kurul iradesi esastır. Bizim amacımız bundan sonra Burak Elmas'a destek olmaktır". diye konuştu.

Son dakika spor haberi: Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray'da Fatih Terim kararı! Transferler...

Bunun ardından kürsüye gelen , şunları söyledi: Tüm üyelerimize, bana ve ekibime gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederim. Bu 'a yakışan yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara teşekkür ederim. Bu seçim, Galatasaray için çok önemliydi. Galatasaray kararını verdi ve hiç kimse kaybetmedi. Yarından tezi yok, birlik olup tüm Galatasaraylılar tek yumruk olacağız. Birlikte çok şey başaracağız. Yaşasın Galatasaray!" Galatasaray TV'ye de konuşan Burak Elmas, "DNA'mızın, değerlerimizin savunucusu olmaya devam edeceğiz ve birlikte çok şey başaracağız" diye konuştu. Elmas, Hamamcıoğlu ile el ele kürsüye çıkmasını da, "Öğrendiğimiz Galatasaray'a uygun davrandık" sözleriyle yorumladı.

Son dakika spor haberi: Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray'da Fatih Terim kararı! Transferler...

FATİH TERİM YENİDEN FLORYA'YA!
Milliyet'in haberine göre, başkanlık koltuğuna 'ın oturmasıyla, yeniden 'ın teknik direktörü olacak. Yarışın başlangıcından itibaren, Terim dışında bir teknik adam düşünmediğini dile getiren Elmas'ın bu düşüncesi de hemen hayata geçecek.

Son dakika spor haberi: Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray'da Fatih Terim kararı! Transferler...

Bugüne kadar Terim'in talimatlarıyla yapılan transferler ve yenilenen sözleşmelerin, yönetimiyle devam edeceği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray'da Fatih Terim kararı! Transferler...

GÖRÜŞMEDEN SONRA TAKIMIN BAŞINA
Tecrübeli teknik adamın, Başkan Elmas ile birlikte bir görüşme yapmasının ardından Florya'ya döneceği belirtildi. Şampiyonlar Ligi ön elemesine bir ay kalması nedeniyle kaybedecek zamanı bulunmayan sarı-kırmızılıların hemen kolları sıvayacağı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray'da Fatih Terim kararı! Transferler...

ELMAS'TAN TERİM SÖZLERİ!
, Terim ile ilgili soruya, "Verdiğimiz sözleri biliyoruz. Gereği neyse yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" cevabını verdi.

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