Son dakika spor haberi: Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray'da Fatih Terim kararı! Transferler...

Sonucun açıklanmasının ardından rakibi Burak Elmas 'ın elinden tutan ve kürsüye çıkaran Eşref Hamamcıoğlu 'nun bu hareketi alkış topladı. Hamamcıoğlu, "Bu seçim, kucaklaşmanın ve kardeşliğin bir sembolü olacaktır. Genel kurul iradesi esastır. Bizim amacımız bundan sonra Burak Elmas'a destek olmaktır". diye konuştu.

Bunun ardından kürsüye gelen Burak Elmas, şunları söyledi: Tüm üyelerimize, bana ve ekibime gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederim. Bu Galatasaray'a yakışan yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara teşekkür ederim. Bu seçim, Galatasaray için çok önemliydi. Galatasaray kararını verdi ve hiç kimse kaybetmedi. Yarından tezi yok, birlik olup tüm Galatasaraylılar tek yumruk olacağız. Birlikte çok şey başaracağız. Yaşasın Galatasaray!" Galatasaray TV'ye de konuşan Burak Elmas, "DNA'mızın, değerlerimizin savunucusu olmaya devam edeceğiz ve birlikte çok şey başaracağız" diye konuştu. Elmas, Hamamcıoğlu ile el ele kürsüye çıkmasını da, "Öğrendiğimiz Galatasaray'a uygun davrandık" sözleriyle yorumladı.