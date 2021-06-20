Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Olimpiyat kararı çıktı mı? Mısır Futbol Federasyonu açıkladı!

Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas'ın vermesi gereken en önemli kararlardan biri Mostafa Mohamed ve Mısır Olimpik Milli Takımı olacak.

Mısır Olimpik Milli takımı, 22 Temmuz'da İspanya, 25 Temmuz'da Arjantin, 28 Temmuz'da ise Avustralya ile karşılaşacak. Öte yandan Galatasaray, PSV ile Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacak var ilk düdük, 20 Temmuz 2020 Salı günü saat 19.00'da çalacak.

Sarı kırmızıların Şampiyonlar Ligi ön elemelerini kaçıracak olmasından dolayı Mohamed'e vize vermediği ifade edilirken, Mısır Futbol Federasyonu'nun Galatasaray ile yeniden görüştüğü ve sarı kırmızılıların Mohamed'e 'asla' izin vermeyeceği iddia edilmişti.

KARAR HENÜZ ÇIKMADI

Mısır basınında yer alan bilgilere göre, Mısır Futbol Federasyonu yetkilileri yaptığı açıklamada Mostafa Mohamed için Galatasaray cephesinden henüz net bir cevap gelmediği ifade edildi.



