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'da ve Olimpiyat kararı çıktı mı? açıkladı!

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulüp, 'na çağırılan 'e vize vermemiş ve hem maçlarını kaçırması, hem de ligin ilk haftalarında oynayamayacak olması ihtimali nedeniyle bu duruma karşı çıkmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, Galatasaray ile Mısırlı yetkililerin görüştüğü ve sarı kırmızılıların, Mostafa için kararını verdiği ve Olimpiyatlarda asla yer almaması gerektiğini söylediği iddia edilmişti. yetkililerinden bu iddiaya yönelik açıklama geldi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 17:45
Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Olimpiyat kararı çıktı mı? Mısır Futbol Federasyonu açıkladı!

'da yeni başkan 'ın vermesi gereken en önemli kararlardan biri ve olacak.

Olimpik Milli takımı, 22 Temmuz'da İspanya, 25 Temmuz'da Arjantin, 28 Temmuz'da ise ile karşılaşacak. Öte yandan Galatasaray, ile maçı oynayacak var ilk düdük, 20 Temmuz 2020 Salı günü saat 19.00'da çalacak.

Sarı kırmızıların Şampiyonlar Ligi ön elemelerini kaçıracak olmasından dolayı Mohamed'e vize vermediği ifade edilirken, 'nun Galatasaray ile yeniden görüştüğü ve sarı kırmızılıların Mohamed'e 'asla' izin vermeyeceği iddia edilmişti.

KARAR HENÜZ ÇIKMADI
Mısır basınında yer alan bilgilere göre, Mısır Futbol Federasyonu yetkilileri yaptığı açıklamada Mostafa Mohamed için Galatasaray cephesinden henüz net bir cevap gelmediği ifade edildi.

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