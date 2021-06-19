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Son dakika spor haberleri: Galatasaray için gemileri yaktı! 'dan kulübüne rest

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, şampiyon bir kadro kurmak için girişimlerini sürdürüyor. Birçok isimle temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılılar, özellikle 'den boşalan sol bek bölgesi için arayışlarına devam ederken, bir isimle anlaşmaya oldukça yakın. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray için gemileri yaktı! Alex Moreno'dan kulübüne rest

Galatasaray yönetiminin geçtiğimiz haftalarda el sıkıştığı , kulübünden ayrılmak için izin istedi. 28 yaşındaki İspanyol sol bekin, "Bırakın Galatasaray'a gideyim" dediği iddia edildi. Sarı-kırmızılı kulübün 1 yıllığına kiralamak için teklif yaptığı belirtilirken, kontrata satın alma opsiyonu koyulduğunu ancak "Zorunlu" ibaresinin yer almadığı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray için gemileri yaktı! Alex Moreno'dan kulübüne rest

Teklifin masada olduğu ve son kararı Real yönetiminin vereceği öğrenildi. 'den 1.5 sezonluğuna kiralanan sık sık sakatlandığı için Uruguaylı sol bekle yollar ayrılmıştı. Galatasaray yönetimi geçtiğimiz günlerde ve 'ın sözleşmesini yenilemişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray için gemileri yaktı! Alex Moreno'dan kulübüne rest

Ancak ilk 11'de oynayacak A sınıfı bir sol bekin transfer edilmesine kesin gözle bakılıyor. ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan Moreno geçen sezon 25 maçta forma giydi, 2 asist yaptı. 2019'da 'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

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