Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan ilk açıklamalar!

Son dakika spor haberi: 'ın yeni başkanı 'tan ilk açıklamalar!

Son dakika spor haberi... 38. başkanını seçti. Gerçekleştirilen seçimin ardından 4731 kişi oy kullandığı seçimde 1541 oy alarak sarı-kırmızılıların yeni başkanı oldu. Elmas, seçimin nihai sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada birlik mesajı verirken "Yaşasın Galatasaray!" dedi. İşte o sözler... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 22:47 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 22:58
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan ilk açıklamalar!

'ın yeni başkanı , seçildikten sonra kürsüden ilk açıklamasını yaptı.

İşte Burak Elmas'ın sözleri:

"Tüm üyelerimize, bana ve ekibime gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederim. Bu Galatasaray'a yakışan yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara teşekkür ederim. Bu seçim Galatasaray için çok önemliydi. Galatasaray kararını verdi ve hiç kimse kaybetmedi. Yarından tezi yok birlik olup tüm Galatasaraylılar tek yumruk olacağız. Birlikte çok şey başaracağız. Yaşasın Galatasaray!

"Galatasaray bizim ailemiz, ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız. Yapacak çok işimiz var, daha yeni başlıyoruz. Zor işimiz mazbatamızı aldıktan sonra başlayacak. Taraftarlarımızın gösterdiği ilgi, bizim omzumuza çok büyük bir yük yüklüyor ve şimdi bu ilginin karşılığını verme zamanı."

SON DAKİKA