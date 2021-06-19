Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan ilk açıklamalar!

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, seçildikten sonra kürsüden ilk açıklamasını yaptı.

İşte Burak Elmas'ın sözleri:

"Tüm üyelerimize, bana ve ekibime gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederim. Bu Galatasaray'a yakışan yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara teşekkür ederim. Bu seçim Galatasaray için çok önemliydi. Galatasaray kararını verdi ve hiç kimse kaybetmedi. Yarından tezi yok birlik olup tüm Galatasaraylılar tek yumruk olacağız. Birlikte çok şey başaracağız. Yaşasın Galatasaray!

"Galatasaray bizim ailemiz, ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız. Yapacak çok işimiz var, daha yeni başlıyoruz. Zor işimiz mazbatamızı aldıktan sonra başlayacak. Taraftarlarımızın gösterdiği ilgi, bizim omzumuza çok büyük bir yük yüklüyor ve şimdi bu ilginin karşılığını verme zamanı."