Son dakika spor haberi: Galatasaray başkanını seçiyor | Son durum... CANLI

Galatasaray'da 3.5 yıldır sarı-kırmızılı kulübü yöneten Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin görev süresi bitti. Sarı-kırmızılılar, 3 yıllığına yeni başkanını seçiyor. Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 15.00'te sona erecek. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da 5 aday bulunuyor. Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan, başkanlık için yarışıyor.





OY VERME İŞLEMİ SÜRÜYOR

38. Başkanını seçecek olan Galatasaray'da oy verme işlemi sürüyor. Üyeler, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

SEÇİMİ İRFAN AKTAR YÖNETİYOR

Galatasaray'da bütün başkan adayları, genel kurulu İrfan Aktar'ın yönetmesi için önerge verdi. Verilen önerge kabul edildi.



BAŞKAN ADAYLARI OYLARINI VERDİ!

Galatasaray 38. başkanını seçiyor. Olağan Genel Kurul Toplantısı Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşiyor. Oy verme işlemi hala sürerken, başkan adayları Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir de oylarını kullandı.

Öztürk 2 numaralı, Özdemir ile Hamamcıoğlu 3 numaralı, Elmas 7 numaralı ve Şardan 8 numaralı sandıkta oylarını verdi. Sarı-kırmızılılarda başkanlık seçimi için oy verme işlemi saat 15.00'te sona erecek.



RENK SEÇİMLERİ

Genel kurulda rakiplerini geride bırakacak aday, kulübün 38. başkanı olacak. Adaylardan Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip oldu. 1905 yılında kurulan ve ilk başkanlığını Ali Sami Yen'in yaptığı sarı-kırmızılılarda geride kalan 116 yılda 37 başkan görev aldı. Seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı var. 30 sandık kuruldu ve corona virüsü nedeniyle maske ve mesafeye dikkat ediliyor.





METİN ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİ

ASİL: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.

YEDEK: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.

İBRAHİM ÖZDEMİR'İN LİSTESİ

ASİL: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.

YEDEK: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, D. İsmail Aras.

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ

ASİL: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.

YEDEK: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.

BURAK ELMAS'IN LİSTESİ

ASİL: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

YEDEK: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, M. Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.



YİĞİT ŞARDAN'IN LİSTESİ

ASİL: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.

YEDEK: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.