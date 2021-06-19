Son dakika haberleri... Galatasaray'ın başkan adayı Metin Öztürk kimdir? Mesleği ne? Kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Galatasaray'ın 38. başkanının belirleneceği seçimler Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda başladı. Sarı-kırmızılı kulübe başkan olabilmek için Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir, Metin Öztürk ve Yiğit Şardan adaylığını koymuştu. Adaylar arasında merak edilenlerden biri de Metin Öztürk... Taraftarlar Metin Öztürk'ün hayatını ve mesleğini merak ediyor. İşte tüm bu soruların yanıtları...

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI METİN ÖZTÜRK KİMDİR?

14 Mart 1961 tarihinde Şişli'de dünyaya gelen Metin Öztürk, İstanbul'da bulunan Galatasaray Adası'nın 30 yıl süreyle müdürlüğünü de yapmış olan Süleyman Öztürk'ün oğludur. Metin Öztürk, yayıncılık ve reklam sektöründe faaliyet gösteren şirketleri yöneten bir iş insanıdır. Galatasaraylı yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin 2015-2018 yılları arasında yöneticiliğini yaptı. Kulübün divan kuruluna 2019'da üye olmaya hak kazandı. 60 yaşındaki Öztürk evli ve 3 çocuk babasıdır. Metin Öztürk'ün bir oğlu ve iki kızı da Galatasaray'ın lisanslı sporcusudur. Öztürk'ün çocukları sarı-kırmızılı kulübe binicilik ve yelken alanında birçok kupa kazandırmıştır. Metin Öztürk ayrıca, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezundur.

Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk, seçimde mor renkli pusulayla temsil edilecek.