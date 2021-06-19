Haberler Galatasaray Son dakika haberleri... Galatasaray'ın başkan adayı Metin Öztürk kimdir? Mesleği ne? Kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri... 'ın başkan adayı kimdir? Mesleği ne? Kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da 38. başkanı belirleyecek seçim start aldı. Sarı-kırmızılı kulübe başkan olabilmek için tam 5 ay yarışıyor. Bu adaylar arasında de var. Metin Öztürk, 'nın uzun süre müdürlüğünü de yapan 'ün oğlu. Peki, Galatasaray taraftarının hakkındaki bilgileri merak ettiği Metin Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne? İşte Metin Öztürk'e dair merak edilenler... ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 12:09
Son dakika haberleri... Galatasaray'ın başkan adayı Metin Öztürk kimdir? Mesleği ne? Kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

'ın 38. başkanının belirleneceği seçimler Tevfik Fikret Salonu'nda başladı. Sarı-kırmızılı kulübe başkan olabilmek için , , , ve adaylığını koymuştu. Adaylar arasında merak edilenlerden biri de Metin Öztürk... Taraftarlar Metin Öztürk'ün hayatını ve mesleğini merak ediyor. İşte tüm bu soruların yanıtları...

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI METİN ÖZTÜRK KİMDİR?

14 Mart 1961 tarihinde 'de dünyaya gelen Metin Öztürk, İstanbul'da bulunan 'nın 30 yıl süreyle müdürlüğünü de yapmış olan 'ün oğludur. Metin Öztürk, yayıncılık ve reklam sektöründe faaliyet gösteren şirketleri yöneten bir iş insanıdır. Galatasaraylı yönetici ve 'nin 2015-2018 yılları arasında yöneticiliğini yaptı. Kulübün divan kuruluna 2019'da üye olmaya hak kazandı. 60 yaşındaki Öztürk evli ve 3 çocuk babasıdır. Metin Öztürk'ün bir oğlu ve iki kızı da Galatasaray'ın lisanslı sporcusudur. Öztürk'ün çocukları sarı-kırmızılı kulübe binicilik ve yelken alanında birçok kupa kazandırmıştır. Metin Öztürk ayrıca, İşletme Bölümü'nden mezundur.

Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk, seçimde mor renkli pusulayla temsil edilecek.

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