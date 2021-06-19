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kimdir? başkan adaylarından İbrahim Özdemir nereli ve kaç yaşında? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

'da Seçimli Olağan Genel Kurul'da yeni başkan belli oluyor. 38. başkanın belirlendiği seçimde büyük bir heyecan yaşanıyor. Galatasaray başkan adaylarından spor kamuoyunda merak edilen isimler arasına girdi. İbrahim Özdemir'in serveti, kariyeri, ve Galatasaray'da aldığı görevler araştırılmaya devam ediyor. Peki İbrahim Özdemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor? İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 13:28
İbrahim Özdemir kimdir? Galatasaray başkan adaylarından İbrahim Özdemir nereli ve kaç yaşında? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

'da 'in görev süresinin sona ermesinin ardından Seçimli Olağan Genel Kurul'da yeni başkan belli oluyor. Galatasaray başkan adaylarından spor kamuoyunda en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

İBRAHİM ÖZDEMİR'İN LİSTESİ
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YEDEK: , , , Cenk Gönenç, D. İsmail Aras.

İBRAHİM ÖZDEMİR KİMDİR?
İbrahim Özdemir 15 Ağustos 1949 Görele, Giresun'da dünyaya gelmiştir. Türk siyasetçidir. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde aday olmuştur. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünü bitirmiştir. Serbest Mimarlık ve Müteahhitlik, Milletvekilliği ile Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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