İbrahim Özdemir kimdir? Galatasaray başkan adaylarından İbrahim Özdemir nereli ve kaç yaşında? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in görev süresinin sona ermesinin ardından Seçimli Olağan Genel Kurul'da yeni başkan belli oluyor. Galatasaray başkan adaylarından İbrahim Özdemir spor kamuoyunda en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, İbrahim Özdemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

İBRAHİM ÖZDEMİR'İN LİSTESİ

ASİL: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.

YEDEK: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, D. İsmail Aras.

İBRAHİM ÖZDEMİR KİMDİR?

İbrahim Özdemir 15 Ağustos 1949 Görele, Giresun'da dünyaya gelmiştir. Türk siyasetçidir. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde aday olmuştur. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünü bitirmiştir. Serbest Mimarlık ve Müteahhitlik, Milletvekilliği ile Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.