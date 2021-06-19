Galatasaray'ın yeni transfer hedefi belli oldu! Orta sahaya Florentino Luis...

Gelecek sezonun kadro yapılandırması için çalışmalarına devam eden Galatasaray, orta sahanın göbeği için yeni bir isim transfer etmek istiyor. Gedson Fernandes ile yeni sözleşme imzalamayan Galatasaray'ın hedefinde bu kez başka bir isim var.
Cimbom'da, daha önce de Rui Costa'nın Fatih Terim'e önerdiği Florentino Luis (Florentino Ibrain Morris Luís) ismi ön plana çıkmış durumda. Kadro yapılandırmasında mutlaka bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyuluyor.
GENÇ YAŞTA BÜTÜK TECRÜBE
Öte yandan Florentino Luis'in henüz 21 yaşında olmasına karşın edindiği tecrübe dikkat çekiyor. Genç yetenek şimdiye dek Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'nın tüm altyapı takımlarında forma giydi. Öte yandan 2020-21 sezonunda Monaco'ya kiralandı.