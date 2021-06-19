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'ın yeni transfer hedefi belli oldu! Orta sahaya ...

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılı kulüpte bir yandan başkanlık seçimleri için heyecan sürerken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Buna göre , daha önce 'nın, yerine önerdiği için devreye girdi. Henüz 21 yaşında olan Florentino Luis'in, genç yaşına karşın edindiği tecrübe dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 10:02 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 10:21
Galatasaray'ın yeni transfer hedefi belli oldu! Orta sahaya Florentino Luis...

Gelecek sezonun kadro yapılandırması için çalışmalarına devam eden , orta sahanın göbeği için yeni bir isim transfer etmek istiyor. ile yeni sözleşme imzalamayan Galatasaray'ın hedefinde bu kez başka bir isim var.

Galatasaray'ın yeni transfer hedefi belli oldu! Orta sahaya Florentino Luis...

'da, daha önce de 'nın Fatih Terim'e önerdiği (Florentino Ibrain Morris Luís) ismi ön plana çıkmış durumda. Kadro yapılandırmasında mutlaka bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyuluyor.

Galatasaray'ın yeni transfer hedefi belli oldu! Orta sahaya Florentino Luis...

GENÇ YAŞTA BÜTÜK TECRÜBE
Öte yandan 'in henüz 21 yaşında olmasına karşın edindiği tecrübe dikkat çekiyor. Genç yetenek şimdiye dek Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'nın tüm altyapı takımlarında forma giydi. Öte yandan 2020-21 sezonunda Monaco'ya kiralandı.

Galatasaray'ın yeni transfer hedefi belli oldu! Orta sahaya Florentino Luis...

, Portekiz Milli Takımı'nın da tüm alt yaş kategorilerinde forma giyerken, son olarak U21'e kadar yükseldi ve burada da 12 müsabakada rol aldı. Öte yandan bu sezon toplamda 11 karşılaşmada forma giydi ve 262 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'ın yeni transfer hedefi belli oldu! Orta sahaya Florentino Luis...

COSTA BÖYLE ÖNERMİŞTİ
Bununla beraber Takvim'in Mayıs 2021'de okuyucularına aktardığı haberde, ve Fatih Terim arasında genç futbolcuya ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştiği ve Costa'nın, "Gedson'un geleceği belirsiz. Onunla ilgili şu anda net bir şey yok. Ancak size onun kadar yetenekli bir başka oyuncu önerebilirim. Florentino Luis... İsterseniz onu kiralayabiliriz" sözlerine yer verilmişti. .

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