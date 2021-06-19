Galatasaray'ın yeni transfer hedefi belli oldu! Orta sahaya Florentino Luis...

Florentino Luis , Portekiz Milli Takımı'nın da tüm alt yaş kategorilerinde forma giyerken, son olarak U21'e kadar yükseldi ve burada da 12 müsabakada rol aldı. Öte yandan bu sezon toplamda 11 karşılaşmada forma giydi ve 262 dakika sahada kaldı.

COSTA BÖYLE ÖNERMİŞTİ

Bununla beraber Takvim'in Mayıs 2021'de okuyucularına aktardığı haberde, Rui Costa ve Fatih Terim arasında genç futbolcuya ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştiği ve Costa'nın, "Gedson'un geleceği belirsiz. Onunla ilgili şu anda net bir şey yok. Ancak size onun kadar yetenekli bir başka oyuncu önerebilirim. Florentino Luis... İsterseniz onu kiralayabiliriz" sözlerine yer verilmişti. .