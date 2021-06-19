CANLI | Galatasaray 38. başkanını seçiyor! İşte sayımda son durum...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkanlık heyecanı yaşanıyor. Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 15.00'te sona erdi. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da 5 aday bulunuyor. Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan, başkanlık için yarışıyor. Başkanlık seçiminde oy sayımının canlı takibi fotomac.com.tr'de...





OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ!

38. Başkanını seçecek olan Galatasaray'da oy verme işlemi 15.00 itibarıyla sona erdi. Üyeler, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda oylarını kullandı.

SAYIM İŞLEMİ BAŞLADI

Galatasaray Seçimli Genel Kurulu'nda oy hakkı bulunan yaklaşık 8 bin 500 üyeden 4 bin 731'i oyunu kullanırken, sayım işlemi başladı.







AÇILAN SANDIKLARDA TOPLAM SONUÇLAR (29/30)

Burak Elmas: 1470

Eşref Hamamcıoğlu: 1450

Metin Öztürk: 869

Yiğit Şardan: 624

İbrahim Özdemir: 90

İLK SANDIK SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 48

Metin Öztürk: 32

Burak Elmas: 27

Yiğit Şardan: 16

İbrahim Özdemir: 5

2. SANDIK SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 72

Metin Öztürk: 46

Burak Elmas: 36

Yiğit Şardan: 12

İbrahim Özdemir: 4

3. SANDIK SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 70

Metin Öztürk: 38

Burak Elmas: 34

Yiğit Şardan: 14

İbrahim Özdemir: 4

4. SANDIK SONUÇLARI

Eşref Hamamcıoğlu: 47

Burak Elmas: 38

Metin Öztürk: 29

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 9

5. SANDIK SONUÇLARI

Eşref Hamamcıoğlu: 65

Burak Elmas: 36

Metin Öztürk: 35

Yiğit Şardan: 21

İbrahim Özdemir: 2



6. SANDIK SONUÇLARI

Eşref Hamamcıoğlu: 54

Burak Elmas: 36

Metin Öztürk: 31

Yiğit Şardan: 27

İbrahim Özdemir: 4



7. SANDIK SONUÇLARI

Eşref Hamamcıoğlu: 66

Burak Elmas: 45

Metin Öztürk: 26

Yiğit Şardan: 14

İbrahim Özdemir: 0

8. SANDIK SONUÇLARI

Eşref Hamamcıoğlu: 68

Burak Elmas: 34

Metin Öztürk: 28

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 2

9. SANDIK SONUÇLARI

Eşref Hamamcıoğlu: 56

Burak Elmas: 47

Yiğit Şardan: 23

Metin Öztürk:21

İbrahim Özdemir: 7

10. SANDIK SONUÇLARI

Eşref Hamamcıoğlu: 59

Burak Elmas: 44

Metin Öztürk: 25

Yiğit Şardan: 7

İbrahim Özdemir: 4

11. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 53

Eşref Hamamcıoğlu: 44

Metin Öztürk: 30

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 4

12. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 57

Eşref Hamamcıoğlu: 41

Yiğit Şardan: 23

Metin Öztürk: 17

İbrahim Özdemir: 4

13. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 59

Eşref Hamamcıoğlu: 45

Yiğit Şardan: 24

Metin Öztürk: 18

İbrahim Özdemir: 3

14. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 45

Eşref Hamamcıoğlu: 15

Yiğit Şardan: 36

Metin Öztürk: 34

İbrahim Özdemir: 3

15. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 67

Eşref Hamamcıoğlu: 41

Yiğit Şardan: 18

Metin Öztürk: 17

İbrahim Özdemir: 4

16. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 54

Eşref Hamamcıoğlu: 49

Metin Öztürk: 30

Yiğit Şardan: 25

İbrahim Özdemir: 1

17. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 53

Eşref Hamamcıoğlu: 44

Metin Öztürk: 34

Yiğit Şardan: 26

İbrahim Özdemir: 6

18. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 49

Eşref Hamamcıoğlu: 41

Yiğit Şardan: 22

Metin Öztürk: 16

İbrahim Özdemir: 3

19. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 68

Eşref Hamamcıoğlu: 37

Metin Öztürk: 18

Yiğit Şardan: 17

İbrahim Özdemir: 1

20. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 52

Eşref Hamamcıoğlu: 36

Metin Öztürk: 29

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 4

21. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 48

Eşref Hamamcıoğlu: 45

Metin Öztürk: 33

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 1

22. SANDIK SONUÇLARI

Eşref Hamamcıoğlu: 47

Burak Elmas: 43

Metin Öztürk: 30

Yiğit Şardan: 14

İbrahim Özdemir: 3

23. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 70

Eşref Hamamcıoğlu: 43

Metin Öztürk: 33

Yiğit Şardan: 9

İbrahim Özdemir: 1

24. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 58

Eşref Hamamcıoğlu: 56

Metin Öztürk: 39

Yiğit Şardan: 10

İbrahim Özdemir: 1

25. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 65

Eşref Hamamcıoğlu: 61

Metin Öztürk: 40

Yiğit Şardan: 10

İbrahim Özdemir: 4

26. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 51

Eşref Hamamcıoğlu: 50

Metin Öztürk: 50

Yiğit Şardan: 23

İbrahim Özdemir: 2

27. SANDIK SONUÇLARI

Eşref Hamamcıoğlu: 36

Burak Elmas: 64

Yiğit Şardan: 55

Metin Öztürk: 43

İbrahim Özdemir: 2

28. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 71

Eşref Hamamcıoğlu: 51

Yiğit Şardan: 51

Metin Öztürk: 20

İbrahim Özdemir: 1

29. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 64

Eşref Hamamcıoğlu: 52

Yiğit Şardan: 34

Metin Öztürk: 25

İbrahim Özdemir: 1

METİN ÖZTÜRK AYRILDI!

Galatasaray'ın Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık yarışında olan Metin Öztürk, 16. sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas ile selamlaşarak salondan ayrıldı.

Galatasaray'ın 38. başkanının belli olacağı Olağan Genel Kurulu'nda, oy sayımı işlemi sürerken, adaylardan Metin Öztürk, 16. sandığın sonuçlarının açıklanmasının ardından Genel Kurul'dan ayrıldı. Öztürk, salondan çıkarken; başkanlık yarışında bulunduğu Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas ile tokalaştı.

Öte yandan diğer bir aday olan Yiğit Şardan'ın ekibinde yer alan Abdurrahim Albayrak da 16. sandık sonuçlarının açıklanmasının arından, salondan ayrıldı.

FATİH TERİM SEÇİME KATILMADI!

Galatasaray'daki sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim, Seçimli Olağan Genel Kurul'a katılım sağlamadı.

MUSTAFA CENGİZ OYUNU KULLANDI

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz de Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile birlikte seçimin yapıldığı yere gelerek oyunu kullandı. Cengiz 9 numaralı sandıkta oyunu verdi.





"GALATASARAY'IN HAYRINA OLSUN"

Çıkışta açıklamalarda bulunan Cengiz, "Galatasaray için mücadeleye devam. Kim seçilirse seçilsin, onun yanında olacağız. Camiamız için hayırlı uğurlu olsun. Ne olacaksa Galatasaray'ın hayrına olsun. Bütün dileğimiz bu." ifadelerini kullandı.



ÖNEMLİ İSİMLER SANDIĞA GELDİ!

Kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Adnan Polat ve Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu ile eski futbolcular Gökhan Zan, Necati Ateş, Hakan Ünsal, Vedat İnceefe de liseye gelerek oylarını kullandı.

METİN ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİ

ASİL: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.

YEDEK: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.

İBRAHİM ÖZDEMİR'İN LİSTESİ

ASİL: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.

YEDEK: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, D. İsmail Aras.

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ

ASİL: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.

YEDEK: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.

BURAK ELMAS'IN LİSTESİ

ASİL: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

YEDEK: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, M. Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

YİĞİT ŞARDAN'IN LİSTESİ

ASİL: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.

YEDEK: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.