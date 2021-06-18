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Son dakika transfer haberi: 'da için temaslar başladı!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da başkanlık seçimi merakla beklenirken mevcut yönetimin transfer çalışmaları da devam ediyor. Son olarak 'ın gazetesi, Galatasaray'ın 26 yaşındaki Japon önlibero için harekete geçtiğini yazdı. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:59
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Hidemasa Morita için temaslar başladı!

Geride bıraktığımız sezonda şampiyonluğu ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptıran , transfer çalışmalarında gaza bastı. Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak sarı-kırmızılı ekip gündeminde Japon futbolcu 'yı almıştı. Konuyla ilgili bir iddia da basınından geldi.

Portekiz'in ünlü gazetesi, Galatasaray'ın Hidemasa Morita için harekete geçtiğini yazdı. Gazete; "Galatasaray, Japon ön libero Morita ile ilgileniyor. Şimdiden yönetimi ve Japon oyuncunun menajeri ile temasa geçti. Türkler, ve arasındaki son hazırlık maçında oyuncunun kalitesinden etkilendi" ifadesi kullanıldı.

Devre arasında Santa Clara'ya transfer olan ve kısa sürede kendisini gösteren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Morita'nın kulübü ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

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