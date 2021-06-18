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Son dakika spor haberi: 'da Mostafa Mohamed belirsizliği! Hala yanıt gelmedi

Son dakika haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Ligi takımlarından 'la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da forvet krizi yaşanıyor. Falcao'nun corona virüsüne yakalanması, 'nun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Mostafa Mohamed'i de milli takıma gönderen sarı-kırmızılı kulübün, 'na gönderdiği yazıya henüz yanıt geldi. İşte ayrıntılar...  ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 08:46
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed belirsizliği! Hala yanıt gelmedi

21 Temmuz'da 'da ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına çıkacak 'da belirsizlik can sıkıyor. Sabah'ta yer alan habere göre Mısır Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Mostafa Mohamed için sarı-kırmızılı yetkililer, 'na resmi yazı gönderip 23 yaşındaki golcü için izin istedi. Ancak hala olumlu dönüş yapılamadı.

Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da dışında kadroda forvet kalmadı. Mohamed milli takımında, 'nun kiralık sözleşmesi bitti. olduğu için idmanlara çıkamıyor.

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