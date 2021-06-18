Haberler Galatasaray İbrahim Özdemir: Rangnick'le anlaştık

: Rangnick'le anlaştık

Galatasaray'ın yarın yapılacak kongresi öncesinde başkan adayı 'den sürpriz bir açıklama geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
İbrahim Özdemir: Rangnick'le anlaştık

Daha önce 'le devam edeceklerini söylemesine karşın Özdemir, seçilmeleri halinde 'i göreve getireceklerini ifade etti. Özdemir, "Önümüzde ön eleme maçları dururken, takımın teknik direktörsüz bırakılması düşünülemez. Bu anlayışla, seçimi kazanmamız halinde Galatasaray Teknik Direktörlüğü görevi için Alman teknik adam Rangnick ile prensipte mutabakat sağlanmıştır" dedi.

HAMAMCIOĞLU METE İKİZ'İ AÇIKLADI
Seçimin iddialı adayları arasında yer alan dün Mete İkiz'in kendilerine katıldığını açıkladı. Hamamcıoğlu, "Galatasarayİçin- Geleceğiz" etiketiyle, "UEFA kriterlerine hakimiyeti ve mali konularda kurumsal hafızası ile sevgili Mete İkiz, 'de Yönetim Kurulu üyesi olarak #GalatasarayaGüven ekibimize güç katacak" paylaşımı yaptı.

İLK SEÇİM DİVAN'DA
Yeni başkanını arayan 'nde önce Divan Kurulu Başkanı belli olacak. Bugün Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek seçim saat 10.00'da başlayıp, 15.00'te sona erecek. ile , Eşref Hamamcıoğlu'ndan boşalan koltuğa oturmak için yarışacak.

ÖZTÜRK: HAKAN'IN PARASI HAZIR
Galatasaray'ın yeni başkanı yarın belli olacak. Artık son düzlüğe girilirken dört aday son kozlarını oynamaya başladı. , Rangnick'i takımın başına getireceklerini söyleyerek üyeleri etkilemeye çalışırken 'ten ise bombası geldi. Öztürk, Hakan'la ilgili bir soru üzerine, "Biz hocaya sormadan bir şey yapmayı doğru bulmuyoruz. Parası hazır, Pazar günü hoca geliyor. Pazartesi günü hoca karar verirse Salı günü futbolcu imzayı atar" dedi.

ELMAS: 90 KİŞİ İLE GELİYORUZ
Burak Elmas, ilk 100 günde kulübün sorunlarını çözmek istediklerini söyledi. Elmas, "Göreve geldikten sonraki ilk 100 gün, 90 kişinin aynı anda işin içine girecek ve bütün sorunları çözmek için çalışacak" dedi. Ayrıca, Hollanda'da birçok altyapının çalıştığı dijital bir sistemle anlaştıklarını ifade ederek, "Bazı adaylar gibi kulübü satmayacağız, aksine kulüp alacağız" diye konuştu.

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