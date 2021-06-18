İbrahim Özdemir: Rangnick'le anlaştık

Daha önce Fatih Terim'le devam edeceklerini söylemesine karşın Özdemir, seçilmeleri halinde Ralf Rangnick'i göreve getireceklerini ifade etti. Özdemir, "Önümüzde ön eleme maçları dururken, takımın teknik direktörsüz bırakılması düşünülemez. Bu anlayışla, seçimi kazanmamız halinde Galatasaray Teknik Direktörlüğü görevi için Alman teknik adam Rangnick ile prensipte mutabakat sağlanmıştır" dedi.

HAMAMCIOĞLU METE İKİZ'İ AÇIKLADI

Seçimin iddialı adayları arasında yer alan Eşref Hamamcıoğlu dün Mete İkiz'in kendilerine katıldığını açıkladı. Hamamcıoğlu, "Galatasarayİçin- Geleceğiz" etiketiyle, "UEFA kriterlerine hakimiyeti ve mali konularda kurumsal hafızası ile sevgili Mete İkiz, Sportif AŞ'de Yönetim Kurulu üyesi olarak #GalatasarayaGüven ekibimize güç katacak" paylaşımı yaptı.

İLK SEÇİM DİVAN'DA

Yeni başkanını arayan Galatasaray Kulübü'nde önce Divan Kurulu Başkanı belli olacak. Bugün Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek seçim saat 10.00'da başlayıp, 15.00'te sona erecek. Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu, Eşref Hamamcıoğlu'ndan boşalan koltuğa oturmak için yarışacak.

ÖZTÜRK: HAKAN'IN PARASI HAZIR

Galatasaray'ın yeni başkanı yarın belli olacak. Artık son düzlüğe girilirken dört aday son kozlarını oynamaya başladı. İbrahim Özdemir, Rangnick'i takımın başına getireceklerini söyleyerek üyeleri etkilemeye çalışırken Metin Öztürk'ten ise Hakan Çalhanoğlu bombası geldi. Öztürk, Hakan'la ilgili bir soru üzerine, "Biz hocaya sormadan bir şey yapmayı doğru bulmuyoruz. Parası hazır, Pazar günü hoca geliyor. Pazartesi günü hoca karar verirse Salı günü futbolcu imzayı atar" dedi.

ELMAS: 90 KİŞİ İLE GELİYORUZ

Burak Elmas, ilk 100 günde kulübün sorunlarını çözmek istediklerini söyledi. Elmas, "Göreve geldikten sonraki ilk 100 gün, 90 kişinin aynı anda işin içine girecek ve bütün sorunları çözmek için çalışacak" dedi. Ayrıca, Hollanda'da birçok altyapının çalıştığı dijital bir sistemle anlaştıklarını ifade ederek, "Bazı adaylar gibi kulübü satmayacağız, aksine kulüp alacağız" diye konuştu.