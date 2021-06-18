Haberler Galatasaray Goran Pandev'den Galatasaray itirafı! "Keşke..."

'den itirafı! "Keşke..."

'de formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan , günlerine dair konuştu. 37'lik yıldızı sarı kırmızılı formayla yaşadığı günler için 'keşke'yle başlayan açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 11:18 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 11:23
Goran Pandev'den Galatasaray itirafı! "Keşke..."

37 yaşında takımının kaptanlık pazubandıyla ortaya koyduğu futbol alkış toplayan oyuncu, Milli Takımı serüveninden günlerine kadar tüm soruları içtenlikle yanıtladı. Ülkesinin ilk kez büyük bir turnuvaya katılmasının ardında takım duygusu ve inanmışlığın yattığını belirten Pandev, Sabah'a şunları söyledi;

Goran Pandev'den Galatasaray itirafı! "Keşke..."

" halkı tarafından zaman zaman bir kahraman gibi karşılanmak gurur verici. Ama halkımız şunun farkına varmalı ki bu formayı giyen tüm oyuncular birer kahraman. Tarihi bir başarı elde ettik ve ilk kez böylesine önemli bir turnuvada boy gösterdik. Geçtiğimiz ay içerisinde de gibi önemli bir takımı deplasmanda yendik. Bunları başarırken ilk olarak yapabileceklerinize inanmanız gerekiyor. İnanmamanız halinde başarıyı elde etmeniz mümkün değil."

Goran Pandev'den Galatasaray itirafı! "Keşke..."

"TÜRK FUTBOLUNU İZLİYORUM"

Bir dönem 'de top koşturan Pandev, "'da çok oynamadım ama orada mutluydum. Galatasaray büyük bir tecrübeydi. 'nın en büyük kulüplerden birinden bahsediyoruz. Keşke devam etseydim. Ancak şartlar farklı gelişti. Türkiye'deki günlerimi ve taraftarın sevgisini unutamam. Türk futbolunu izliyorum, takip ediyorum" dedi.

2014 yılında 'den 'a gelen Pandev, kısa süreli sarı-kırmızılı kariyerinde lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.

Goran Pandev'den Galatasaray itirafı! "Keşke..."

HAYATINIZI FUTBOLLA YAŞAYIN

Formumu 37 yaşında olmama rağmen hâlâ korumanın tek sırrı 24 saat futbolla yaşıyor olmam. Profesyonel bir şekilde çalışmazsanız formunuzu bu yaşlara kadar korumanız mümkün değil. Futbolu gün içinde sürekli düşünmeniz gerekiyor. Böyle bir seviyede oynamak istiyorsanız hayatınızın tamamını futbolla yaşamalısınız.

Goran Pandev'den Galatasaray itirafı! "Keşke..."

MİLLİ TAKIM'I BIRAKMIŞTIM ANGELOVSKİ İKNA ETTİ

teknik direktörümüz Igor Angelovski çok önemli bir insan. Bu yıl milli takımı bırakmıştım. 'ya geldi, bana inandığını ve birlikte iyi bir şablon oturtacağımız konusunda beni ikna etti. 'nın bu başarısında en büyük pay sahibi ve en önemli insan kendisidir. Gerçekten çok kaliteli bir koç olduğunu düşünüyorum. Ve sonuçlar da onun kalitesini bize anlatıyor. Her geçen gün daha da iyi işler yapıyor. Yapabileceklerinin sınırı yok.

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