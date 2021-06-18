Goran Pandev'den Galatasaray itirafı! "Keşke..."

37 yaşında takımının kaptanlık pazubandıyla ortaya koyduğu futbol alkış toplayan oyuncu, Kuzey Makedonya Milli Takımı serüveninden Galatasaray günlerine kadar tüm soruları içtenlikle yanıtladı. Ülkesinin ilk kez büyük bir turnuvaya katılmasının ardında takım duygusu ve inanmışlığın yattığını belirten Pandev, Sabah'a şunları söyledi;
"Makedonya halkı tarafından zaman zaman bir kahraman gibi karşılanmak gurur verici. Ama halkımız şunun farkına varmalı ki bu formayı giyen tüm oyuncular birer kahraman. Tarihi bir başarı elde ettik ve ilk kez böylesine önemli bir turnuvada boy gösterdik. Geçtiğimiz ay içerisinde de Almanya gibi önemli bir takımı deplasmanda yendik. Bunları başarırken ilk olarak yapabileceklerinize inanmanız gerekiyor. İnanmamanız halinde başarıyı elde etmeniz mümkün değil."
"TÜRK FUTBOLUNU İZLİYORUM"
Bir dönem Türkiye'de top koşturan Pandev, "Galatasaray'da çok oynamadım ama orada mutluydum. Galatasaray büyük bir tecrübeydi. Avrupa'nın en büyük kulüplerden birinden bahsediyoruz. Keşke devam etseydim. Ancak şartlar farklı gelişti. Türkiye'deki günlerimi ve taraftarın sevgisini unutamam. Türk futbolunu izliyorum, takip ediyorum" dedi.
2014 yılında Napoli'den G.Saray'a gelen Pandev, kısa süreli sarı-kırmızılı kariyerinde lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.