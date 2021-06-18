Goran Pandev'den Galatasaray itirafı! "Keşke..."

MİLLİ TAKIM'I BIRAKMIŞTIM ANGELOVSKİ İKNA ETTİ

Milli Takım teknik direktörümüz Igor Angelovski çok önemli bir insan. Bu yıl milli takımı bırakmıştım. Genova'ya geldi, bana inandığını ve birlikte iyi bir şablon oturtacağımız konusunda beni ikna etti. Makedonya'nın bu başarısında en büyük pay sahibi ve en önemli insan kendisidir. Gerçekten çok kaliteli bir koç olduğunu düşünüyorum. Ve sonuçlar da onun kalitesini bize anlatıyor. Her geçen gün daha da iyi işler yapıyor. Yapabileceklerinin sınırı yok.