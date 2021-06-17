Zor maç olacak

Aslan'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, PSV Eindhoven'ın iyi bir takım olduğunu söyledi. 34 yaşındaki futbolcu, "Her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Geçen seneye göre değişiklikler oldu. Menajerlerini değiştirdiler. Kendisi Hollandalı değil. Farklı bir mantalitede olacaklar. Genç oyuncuları çok fazla" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili konuşan Babel, "Öncelikli olarak bizim takım inşa etmemiz gerekiyor. Bunun için de birkaç haftamız var. Önümüzdeki haftalarda önemli bir maçımızın olduğunu unutmamız gerekiyor. Bunun da kulüp için çok önemli bir eşleşme olduğunu ve buna da hazırlık yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.