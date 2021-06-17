Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın rakibi PSV'ye şok! Transfer döneminde...

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için turnuvaya 2. ön eleme turundan dahil olan Galatasaray, güçlü bir takımla eşleşti. Hollanda Ligi'ni Ajax'ın arkasında ikinci sırada bitiren PSV Eindhoven, sarı-kırmızılıların rakibi oldu. İlk maç 20 veya 21 Temmuz'da Hollanda'da oynanacak. Rövanş ise 1 hafta sonra Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan zemin çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Cimbom, PSV'yi geçerse Shakhtar Donetsk, Benfica, Monaco veya 2. ön eleme turundaki Celtic-Midtjyland eşleşmesinin galibinden biriyle eşleşecek. Turnuvaya katılım için 3. ön eleme maçlarından sonra play-off maçlarını da geçmek gerekecek.

EN DİKKAT ÇEKEN OYUNCULARI

PSV Eindhoven'ın kadro değeri 185 milyon euro. Alman teknik adam Roger Schmidt'in yönettiği PSV'de en dikkati çeken oyuncu Donyell Malen. Geçen sezon PSV formasıyla ligde 32, Avrupa Ligi'nde 10 maça çıkan 22 yaşındaki santrfor, 26 kez fileleri havalandırdı.

Malen'i, 17 golle Eran Zhavi, 11 golle Cody Gakpo ve 9 gollü Noni Madueke takip etti. Hollanda ekibinde sağ bek Denzel Dumfries, sol bek Philipp Max, orta saha Mario Götze gibi önemli futbolcular bulunuyor. Maçlarını ise 35 bin kapasiteli Phillips Stadı'nda oynuyor.

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Hollanda Milli Takımı'nda boy gösteren sağ bek Dumfries'in Everton'la, golcüler Malen'in West Ham ve Piroe'nin Swansea'yle, ön libero Gutierrez'in ise Fiorentina'yla adı anılıyor. Leipzig'den kiralanan ve 1 sezon daha kontratı olan kaleci Mvogo'nun da Almanya'ya dönme ihtimali bulunuyor. Golcü Luuk De Jong'un da transfere en yakım isim olduğu belirtiliyor.